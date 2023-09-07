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«Фальсификация истории – это страшное оружие». Виктор Хренин прокомментировал ход дела о геноциде белорусского народа

07 сентября 2023 15:19
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Новости Беларуси. Смириться с этим нельзя! Генпрокуратура Беларуси продолжает расследовать уголовное дело о геноциде белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Фальсификация истории – это страшное оружие». Виктор Хренин прокомментировал ход дела о геноциде белорусского народа-1

Опрошено более трех тысяч свидетелей, изучены десятки архивных материалов, проведены более 6 тысяч следственных действий. В результате мероприятий только на территории Минской области установлены 16 ранее неизвестных мест массового захоронения мирного населения. Одно из таких – урочище Уручье, что в Минском районе – посетили премьер-министр Роман Головченко, Генеральный прокурор Андрей Швед и министр обороны Виктор Хренин.

«Фальсификация истории – это страшное оружие». Виктор Хренин прокомментировал ход дела о геноциде белорусского народа-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Сегодня появилось много желающих исказить историческую правду. И фальсификация истории – это страшное оружие. Все это делается с одной целью, чтобы не предать забвению героическое прошлое нашего народа, чтобы не забыть те преступления, которые творились на нашей земле, и чтобы никогда этого не повторилось. Основное, конечно же, мы понимаем, что только сплотившись вместе, как это было в годы Великой Отечественной войны, мы сможем противостоять этим новым угрозам и тем старым угрозам, и не допустить искажения и фальсификации истории.

Андрей Швед: их живьём засыпали, судмедэксперт не мог оторвать ручки ребёнка от матери (здесь подробности). 

«Фальсификация истории – это страшное оружие». Виктор Хренин прокомментировал ход дела о геноциде белорусского народа-7

Добавлю, в законодательство Беларуси уже внесены изменения, по которым можно проводить судебные процессы над уже умершими лицами, обвиняемыми в преступлениях против человечности. Так, в ноябре 2023 года в суд будет направлено дело нацистского карателя Владимира Катрюка.

# Археология # общество # Виктор Хренин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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