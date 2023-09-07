«Фальсификация истории – это страшное оружие». Виктор Хренин прокомментировал ход дела о геноциде белорусского народа

Опрошено более трех тысяч свидетелей, изучены десятки архивных материалов, проведены более 6 тысяч следственных действий. В результате мероприятий только на территории Минской области установлены 16 ранее неизвестных мест массового захоронения мирного населения. Одно из таких – урочище Уручье, что в Минском районе – посетили премьер-министр Роман Головченко, Генеральный прокурор Андрей Швед и министр обороны Виктор Хренин.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Сегодня появилось много желающих исказить историческую правду. И фальсификация истории – это страшное оружие. Все это делается с одной целью, чтобы не предать забвению героическое прошлое нашего народа, чтобы не забыть те преступления, которые творились на нашей земле, и чтобы никогда этого не повторилось. Основное, конечно же, мы понимаем, что только сплотившись вместе, как это было в годы Великой Отечественной войны, мы сможем противостоять этим новым угрозам и тем старым угрозам, и не допустить искажения и фальсификации истории.