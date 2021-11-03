«Первый этап мы запускаем в следующем году». Белорусскую вакцину от коронавируса будут производить в Витебской области
Новости Беларуси. 140 миллионов рублей из резервного фонда Президента будут направлены на помощь системе здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дополнительные средства Минздрав сможет использовать для закупки вакцин против COVID‑19, а также лекарств для пациентов с другими серьезными заболеваниями.
Куда пойдет помощь из резервного фонда – читать здесь.
Кроме того, Президентом подписан указ о реализации инвестпроекта по производству отечественной вакцины от COVID-19. Выпуском собственного препарата займется предприятие «БелВитунифарм» в Витебской области. Это самая подходящая площадка со своей инфраструктурой и специалистами, а также перспективой для развития биотехнологий в нашей стране. Построить завод и провести реконструкцию готовых площадей предприятию необходимо до 2023 года.
Сергей Беляев, генеральный директор РУП «Белмедпрепараты»:
«Белмедпрепараты» совместно с «БелВитунифармом» создали совместное предприятие. На первой стадии будет производство активного компонента на «БелВитунифарме» и готовой вакцины – на мощностях «Белмедпрепаратов». На втором этапе параллельно будет вестись проектирование и строительство предприятия, именно производственного комплекса, который будет по полному циклу производить вакцину от ковида. Первый этап мы запускаем в следующем году.