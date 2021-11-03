«Первый этап мы запускаем в следующем году». Белорусскую вакцину от коронавируса будут производить в Витебской области

Новости Беларуси. 140 миллионов рублей из резервного фонда Президента будут направлены на помощь системе здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дополнительные средства Минздрав сможет использовать для закупки вакцин против COVID‑19, а также лекарств для пациентов с другими серьезными заболеваниями.