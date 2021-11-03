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«Первый этап мы запускаем в следующем году». Белорусскую вакцину от коронавируса будут производить в Витебской области

03 ноября 2021 17:47
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Новости Беларуси. 140 миллионов рублей из резервного фонда Президента будут направлены на помощь системе здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дополнительные средства Минздрав сможет использовать для закупки вакцин против COVID‑19, а также лекарств для пациентов с другими серьезными заболеваниями.  

Куда пойдет помощь из резервного фонда – читать здесь.  

«Первый этап мы запускаем в следующем году». Белорусскую вакцину от коронавируса будут производить в Витебской области-1

Кроме того, Президентом подписан указ о реализации инвестпроекта по производству отечественной вакцины от COVID-19. Выпуском собственного препарата займется предприятие «БелВитунифарм» в Витебской области. Это самая подходящая площадка со своей инфраструктурой и специалистами, а также перспективой для развития биотехнологий в нашей стране. Построить завод и провести реконструкцию готовых площадей предприятию необходимо до 2023 года.  

«Первый этап мы запускаем в следующем году». Белорусскую вакцину от коронавируса будут производить в Витебской области-4

Сергей Беляев, генеральный директор РУП «Белмедпрепараты»:
«Белмедпрепараты» совместно с «БелВитунифармом» создали совместное предприятие. На первой стадии будет производство активного компонента на «БелВитунифарме» и готовой вакцины – на мощностях «Белмедпрепаратов». На втором этапе параллельно будет вестись проектирование и строительство предприятия, именно производственного комплекса, который будет по полному циклу производить вакцину от ковида. Первый этап мы запускаем в следующем году.

# Вакцинация # общество # Александр Лукашенко # Сергей Беляев # Фотофакт

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