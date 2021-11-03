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«Пашчасціла, ужо больш як 40 гадоў разам з дзецьмі». Учитель из глубинки попала в проект «Белорусская Super женщина»

03 ноября 2021 17:38
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Новости Беларуси. ЦТ на 100 баллов без репетитора. Такие результаты возможны, если повезло с учителем. Героиня новой серии проекта «Белорусская Super женщина» – учитель белорусского языка и литературы Негорельской средней школы № 1 Людмила Шавель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Пашчасціла, ужо больш як 40 гадоў разам з дзецьмі». Учитель из глубинки попала в проект «Белорусская Super женщина»-1

Почти полвека в профессии она несет своим ученикам слово родной земли. Ее выпускники для централизованного тестирования выбирают именно белорусский язык. А четверо из них отличились 100-балльными сертификатами.  

«Пашчасціла, ужо больш як 40 гадоў разам з дзецьмі». Учитель из глубинки попала в проект «Белорусская Super женщина»-4

Людмила Шавель, учитель белорусского языка и литературы Негорельской средней школы № 1:
Рэчка нараджаецца з ручаін, дрэва расце з каранёў, а чалавечая годнасць нараджаецца з павагі да сваёй зямлі, з пашаны да сваёй мовы і з ведання гісторыі. Вось толькі такім чынам мы можам выхаваць сапраўдных патрыётаў нашай краіны, калі будзем у такім накірунку працаваць. Мне пашчасціла, ужо больш як сорак гадоў разам з дзецьмі, крочу ў школу, вучу іх. Гэта прыносіць мне задавальненне. Я больш нічога рабіць не ўмею, толькі вучыць дзяцей.  

«Пашчасціла, ужо больш як 40 гадоў разам з дзецьмі». Учитель из глубинки попала в проект «Белорусская Super женщина»-7

Подробности в видеоматериале.  

# Женщины Беларуси # общество # Людмила Шавель # Фотофакт

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