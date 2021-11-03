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«Ещё один источник, чтобы реализовать инициативу». БРСМ запускает проект, победители получат финансирование

03 ноября 2021 17:32
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Новости Беларуси. Уникальная возможность продемонстрировать свою энергию, талант и творческий потенциал появилась у молодых людей. БРСМ объявил о старте конкурса молодежных инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Ещё один источник, чтобы реализовать инициативу». БРСМ запускает проект, победители получат финансирование-1

Для участия в проекте необходимо в течение ноября направить свои заявки на адрес организаторов. С описанием инициативы, проектом сметы расходов, планом реализации и предполагаемым результатом.  

«Ещё один источник, чтобы реализовать инициативу». БРСМ запускает проект, победители получат финансирование-4

Татьяна Симановская, начальник управления по делам молодежи Министерства образования Беларуси:
Я надеюсь, что ребята будут креативными и они подумают о том, чтобы проект, который получил бы реализацию, смог бы оставить после себя то, чем потом наша молодежь сможет воспользоваться.  

«Ещё один источник, чтобы реализовать инициативу». БРСМ запускает проект, победители получат финансирование-7

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Идеология самого конкурса – это не отсеять и не отобрать лучших из лучших, а, наверное, в том числе дать возможность молодым людям понять, что дополнительный инструмент появился, что они могут свои инициативы направить и у них есть еще один источник для того, чтобы их реализовать.  

Все инициативы пройдут независимую экспертизу, а лучшим будет оказана финансовая поддержка для реализации.  

# Молодежь Беларуси # общество # Татьяна Симановская # Александр Лукьянов # Фотофакт

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