«Ещё один источник, чтобы реализовать инициативу». БРСМ запускает проект, победители получат финансирование

Новости Беларуси. Уникальная возможность продемонстрировать свою энергию, талант и творческий потенциал появилась у молодых людей. БРСМ объявил о старте конкурса молодежных инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участия в проекте необходимо в течение ноября направить свои заявки на адрес организаторов. С описанием инициативы, проектом сметы расходов, планом реализации и предполагаемым результатом.

Татьяна Симановская, начальник управления по делам молодежи Министерства образования Беларуси: Я надеюсь, что ребята будут креативными и они подумают о том, чтобы проект, который получил бы реализацию, смог бы оставить после себя то, чем потом наша молодежь сможет воспользоваться.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Идеология самого конкурса – это не отсеять и не отобрать лучших из лучших, а, наверное, в том числе дать возможность молодым людям понять, что дополнительный инструмент появился, что они могут свои инициативы направить и у них есть еще один источник для того, чтобы их реализовать.

Все инициативы пройдут независимую экспертизу, а лучшим будет оказана финансовая поддержка для реализации.