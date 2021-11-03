Игорь Бузовский: «Можно читать и низкопробную литературу, и комиксы, можно открывать учебник и считать это чтением»

Новости Беларуси. Беларусь в топе самых читающих стран СНГ. Четверть наших сограждан хотя бы раз в день обращаются к книге. Это данные социсследования, проведенного в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книжную культуру обсудили за круглым столом представители Министерства информации и Национальной библиотеки. Участие приняли социологи, писатели и издатели. Как показал проведенный опрос, в среднем чтению белорусы отдают семь часов в неделю, а самая читающая группа – молодежь. Выяснили социологи, что современному библиофилу даже не столь важно, сколько стоит книга, сколько ее содержание.

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:

На круглом столе мы рассматривали еще такой сегмент, как специфика чтения, что мы читаем. Просто книга – это уже не то понятие, которое должно характеризовать в чистом виде понимание чтения как такового. Можно читать и низкопробную литературу, и комиксы, можно открывать учебник и считать это чтением. Когда речь идет о книге, позволяющей формировать личность, духовно-нравственную сферу общества в целом через отдельно взятые персоналии, которые влияют на общественные процессы, людей, которые сегодня читают, – это другая история. И здесь эту сегментацию, я думаю, в ближайшее время можем дать через определенные исследования. Совместно с социологами проведем и изучим, потому как на самом деле она очень интересная. Да, читающая. Но в каком разрезе, где, что мы читаем? Это важно, и мы этому сегодня уделяем внимание.