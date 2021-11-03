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«Предварительные планы, конечно, составлены». В Минздраве рассказали, куда пойдёт помощь из резервного фонда

03 ноября 2021 17:50
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Новости Беларуси. 140 миллионов рублей из резервного фонда Президента будут направлены на помощь системе здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Предварительные планы, конечно, составлены». В Минздраве рассказали, куда пойдёт помощь из резервного фонда-1

Дополнительные средства Минздрав сможет использовать для закупки вакцин против COVID‑19, а также лекарств для пациентов с другими серьезными заболеваниями. В том числе противоопухолевых, противотуберкулезных и сердечных препаратов. Деньги из резервного фонда главы государства помогут продолжить качественно оказывать медицинскую помощь белорусам по разным направлениям и бесперебойно поставлять в клиники необходимые лекарства.  

«Предварительные планы, конечно, составлены». В Минздраве рассказали, куда пойдёт помощь из резервного фонда-4

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Предварительные планы, конечно, составлены. Централизованные закупки, которые будут производиться под контролем Министерства здравоохранения. Как закупка, так и расходование данных средств. Хочется высказать слова признательности за это внимание, которое оказывается системе здравоохранения в это тяжелое время. 140 миллионов – это огромное количество препаратов, вакцин, которые помогут нашему населению избежать заболевания ковидом. Закупается около миллиона доз иностранной вакцины и 250 000 российской вакцины. Еще в планах стоит закупка за собственные и дополнительные средства.  

# Государственный бюджет Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Борис Андросюк # Фотофакт

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