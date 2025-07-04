Двойной повод для радости! В Беларуси поздравляют женщин, которые в День Независимости стали мамами

В День Независимости у некоторых белорусских семей теперь есть двойной повод для радости. В Беларуси 3 июля родились 173 малыша, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В День Независимости у некоторых белорусских семей теперь есть двойной повод для радости. В Беларуси 3 июля родились 173 малыша, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые три новых гражданина нашей страны появились в первую минуту праздничного дня в Витебской и Минской областях, и в Минске. По количеству новорожденных в лидерах столица. Здесь на свет в символичную дату родилось 70 детей, из них 44 мальчика и 26 девочек. По всей республики организация «Белая Русь» поздравляет тех, кто 3 июля стал родителями. Так, в 5-й городской больнице Минска 13 мам новорожденных получили подарки и теплые поздравления, исполненные нежностью и любовью.
Анастасия Гаврилова, жительница Минска:
Родила девочку в 00.10. 3200, 51 сантиметр, назову ее Мия. Все хорошо, роды прошли успешно, быстро. Я чувствовала, что рожу 3 числа. Когда у меня там спрашивали когда-то, я вот думала, что вот третьего я рожу, наверное, на праздник. Родила девочку символично, вот сильная, независимая будет, как этот праздник.
Екатерина Карпович, жительница Минска:
Самый большой подарок, все равно не крутим на такой праздник. Но да, приятно, думаю, каждый оценит после трудных родов. Этот третий ребенок родился он 3 числа. Мы думали еще до понедельника погуляем, но нет, захотели мы 3.
Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:
Рождение каждого гражданина Республики Беларусь является тоже очень значимым и основополагающим. Прежде всего, для сохранения нашего белорусского государства.
Отметим, малыши рожденные в важные государственные праздники будут находиться под патронажем активистов «Белой Руси».