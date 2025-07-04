Прямой эфир

Двойной повод для радости! В Беларуси поздравляют женщин, которые в День Независимости стали мамами

04 июля 2025 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

В День Независимости у некоторых белорусских семей теперь есть двойной повод для радости. В Беларуси 3 июля родились 173 малыша, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двойной повод для радости! В Беларуси поздравляют женщин, которые в День Независимости стали мамами -2

Первые три новых гражданина нашей страны появились в первую минуту праздничного дня в Витебской и Минской областях, и в Минске. По количеству новорожденных в лидерах столица. Здесь на свет в символичную дату родилось 70 детей, из них 44 мальчика и 26 девочек. По всей республики организация «Белая Русь» поздравляет тех, кто 3 июля стал родителями. Так, в 5-й городской больнице Минска 13 мам новорожденных получили подарки и теплые поздравления, исполненные нежностью и любовью. 

Двойной повод для радости! В Беларуси поздравляют женщин, которые в День Независимости стали мамами -4

Анастасия Гаврилова, жительница Минска:
Родила девочку в 00.10. 3200, 51 сантиметр, назову ее Мия. Все хорошо, роды прошли успешно, быстро. Я чувствовала, что рожу 3 числа. Когда у меня там спрашивали когда-то, я вот думала, что вот третьего я рожу, наверное, на праздник. Родила девочку символично, вот сильная, независимая будет, как этот праздник.

Двойной повод для радости! В Беларуси поздравляют женщин, которые в День Независимости стали мамами -6

Екатерина Карпович, жительница Минска:
Самый большой подарок, все равно не крутим на такой праздник. Но да, приятно, думаю, каждый оценит после трудных родов. Этот третий ребенок родился он 3 числа. Мы думали еще до понедельника погуляем, но нет, захотели мы 3.  

Двойной повод для радости! В Беларуси поздравляют женщин, которые в День Независимости стали мамами -8

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:
Рождение каждого гражданина Республики Беларусь является тоже очень значимым и основополагающим. Прежде всего, для сохранения нашего белорусского государства.

Отметим, малыши рожденные в важные государственные праздники будут находиться под патронажем активистов «Белой Руси».

# День Независимости # Дети # РОО «Беларусь Русь»

Другие новости рубрики

Все новости
Место силы! Будславский фест собрал более 25 тысяч верующих
04 июля 2025 13:43

Место силы! Будславский фест собрал более 25 тысяч верующих

На границе с Беларусью прошёл очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной
04 июля 2025 13:38

На границе с Беларусью прошёл очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной

Премьера Вероники Цубиковой «Родина» – певица рассказал, трудно ли было раскрывать тему патриотизма
04 июля 2025 13:33

Премьера Вероники Цубиковой «Родина» – певица рассказал, трудно ли было раскрывать тему патриотизма