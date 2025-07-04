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Место силы! Будславский фест собрал более 25 тысяч верующих

04 июля 2025 13:43
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Место силы. Будслав на несколько дней стал паломническим центром. Более 25 тысяч верующих и представители духовенства прибыли в агрогородок, чтобы поклониться одной из главных католических святынь Беларуси – Будславской Чудотворной иконе Божьей Матери. Эта традиция живет уже более 4 веков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Место силы! Будславский фест собрал более 25 тысяч верующих-2

Ежегодно летом пилигримы со всей Беларуси устремляются к святыне Будслава. Первыми вышли католики из Лиды и Барановичей – они в пути с 26 июня. Несколько сотен километров пешком, на велосипедах, машинах и автобусах верующие преодолели за 9 дней. И этот непростой путь, говорят многие, помогает очиститься, найти совет и утешение, понять нечто важное. В 2025 году главная тема фестиваля – «Божье милосердие – уповаем на тебя». Праздник проходит на территории Будславского костела – памятника архитектуры со статусом историко-культурной ценности Беларуси. А ежегодное торжество почитания иконы внесено в список нематериального культурного наследия человечества.

Место силы! Будславский фест собрал более 25 тысяч верующих-4

У гэтым годзе мы ўжо змаглі цэлай сям'ёй прыехаць. Я, мая жонка Ганна і наш сын. Прыехалі машынай, на жаль, з Гродна цяжкаваты ісці пяшком. Ну, гэта сэрца нашай Беларусі для нас каталікаў. Тут паўсюль хочацца сюды прыязджаць.

Место силы! Будславский фест собрал более 25 тысяч верующих-6

Иосиф Станевский, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси:
Будзем старацца, каб сапраўды, у гэтым месцы кожны чалавек, які прыходзіць, каб пабыць, ці поназіраць за архітэктурай, але асаблівым чынам, каб памаліцца, сустрэцца з Маці Божай Будслаўскай, каб тут набываў новае сілы, да новых зъясненняўў. Каб упрыгожваць гэты свет, асабліва нашу Радзіму. 

Самые впечатляющие моменты праздника – вечерняя служба и процессия в темноте. Уже сегодня, 4 июля, начнутся богослужения. Однако главная молитва состоится завтра в 11:30. На ней Иосиф Станевский проведет Акт посвящения Божьему милосердию и Непорочному Сердцу Пресвятой Девы Марии.

# Иосиф Станевский

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