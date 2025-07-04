Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро резко ответил на вопрос из зала о якобы существующей в Украине поддержке нацистской идеологии. Об этом пишет РИА Новости.

Во время выступления на конференции в Экс-ан-Провансе один из слушателей обвинил Киев в прославлении Степана Бандеры и утверждал, что Запад поддерживает «фашистский режим». Он также подверг критике события 2014 года в Украине, обвинив организаторов Майдана в гибели народа, и упомянул о смерти бывшего офицера французской разведки, предполагая его причастность к раскрытию конфликта.

Барро прервал докладчика, подчеркнув, что украинцы героически сражаются за свободу и безопасность Европы. Его слова были встречены аплодисментами аудитории.

«Немного уважения, месье, к героическому сопротивлению украинского народа, который борется за свою свободу и нашу безопасность!» – выкрикнул министр, сорвав аплодисменты.