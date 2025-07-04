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В Лошицком парке появится зал бракосочетаний! Рассказываем, когда обновленная локация откроет свои двери

04 июля 2025 13:55
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Усадебно-парковый комплекс «Лошица» – это место, где история переплетается с современностью. Первые упоминания об усадьбе датируются 1557 годом. На протяжении веков она принадлежала знатным владельцам, каждый из которых оставил свой след. К слову, когда-то именно здесь зародилась белорусская селекция. На этих землях выводили сорта пшеницы, которые и сегодня кормят страну. А после реконструкции 2011 года состоялось открытие комплекса, но на этом преображение не закончилось, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». 

В Лошицком парке появится зал бракосочетаний! Рассказываем, когда обновленная локация откроет свои двери-2

С 2024 года здесь идет масштабная реставрация. Главная задача – сохранить аутентичность. Старинную укладку, деревянные перекрытия, элементы декора. При этом здания ждут и современные изменения. Одно из сооружений станет мини-отелем, другое – кафе, и появится даже зал бракосочетаний. Сейчас на объекте ежедневно трудится около 150 строителей. Ожидается, что обновленная локация усадьбы откроет свои двери уже в 2024 году.

В Лошицком парке появится зал бракосочетаний! Рассказываем, когда обновленная локация откроет свои двери-4

Александр Кохан, директор КУП «Минская спадчына»:
Широко представлено будет обширное благоустройство, регистрации браков и уличные мероприятия можно будет проводить в том числе и на территории комплекса. Также проектом предусмотрено устройство пирса на реке для того, чтобы отдыхающие, а также те, которые вступают в брак, могли сделать красивое фото и запечатлеть это событие навсегда в своей памяти.

Подробности в видео.

# Туризм # Наталья Надольская

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