Белорусский союз женщин привёз подарки в брестский интернат

Новости Беларуси. В Беларуси в предновогодние дни уже стало доброй традицией дарить внимание тем, кто по той или иной причине оказался в непростой жизненной ситуации. А в условиях коронавирусных ограничений поддержка точно не будет лишней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 декабря постояльцев Брестского психоневрологического интерната для инвалидов и престарелых посетили представители Белорусского союза женщин. На попечении в интернате находятся 128 человек.

В подарок от Союза женщин самое необходимое: средства индивидуальной защиты и бытовые принадлежности. Внимание, конечно, и персоналу, который сейчас работает в сложных условиях. Чтобы не подвергать постояльцев ежедневной опасности, сотрудники перешли на вахтовый метод работы. На 14 дней они оставляют дом, семью и 24 часа проводят со своими подопечными. Перед началом новой смены каждый работник проходит тест на коронавирус.

Валентина Пух, председатель Брестской областной организации Белорусского союза женщин:

Они на самом деле герои, герои нашего времени, современного времени. И наша задача сегодня их поддержать морально, психологически, просто с ними поговорить, выслушать, какие есть проблемы, какие есть вопросы, чем мы можем быть полезными.

Николай Шульган, директор Брестского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов:

На сегодняшний день у нас заболевших нет проживающих. И надеемся, что мы также продержимся и этот неблагоприятный период. Есть указ Президента 169-й, дополнительно идет финансирование, стимулирование работников, которые заняты непосредственно в уходе при коронавирусной инфекции. Финансирование у нас в полном объеме идет – это и на заработную плату, и на приобретение медицинских изделий.