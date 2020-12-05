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Белорусский союз женщин привёз подарки в брестский интернат

05 декабря 2020 12:08
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Новости Беларуси. В Беларуси в предновогодние дни уже стало доброй традицией дарить внимание тем, кто по той или иной причине оказался в непростой жизненной ситуации. А в условиях коронавирусных ограничений поддержка точно не будет лишней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский союз женщин привёз подарки в брестский интернат-1

4 декабря постояльцев Брестского психоневрологического интерната для инвалидов и престарелых посетили представители Белорусского союза женщин. На попечении в интернате находятся 128 человек.

Белорусский союз женщин привёз подарки в брестский интернат-4

В подарок от Союза женщин самое необходимое: средства индивидуальной защиты и бытовые принадлежности. Внимание, конечно, и персоналу, который сейчас работает в сложных условиях. Чтобы не подвергать постояльцев ежедневной опасности, сотрудники перешли на вахтовый метод работы. На 14 дней они оставляют дом, семью и 24 часа проводят со своими подопечными. Перед началом новой смены каждый работник проходит тест на коронавирус.

Белорусский союз женщин привёз подарки в брестский интернат-7

Валентина Пух, председатель Брестской областной организации Белорусского союза женщин:
Они на самом деле герои, герои нашего времени, современного времени. И наша задача сегодня их поддержать морально, психологически, просто с ними поговорить, выслушать, какие есть проблемы, какие есть вопросы, чем мы можем быть полезными.

Белорусский союз женщин привёз подарки в брестский интернат-10

Николай Шульган, директор Брестского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов:
На сегодняшний день у нас заболевших нет проживающих. И надеемся, что мы также продержимся и этот неблагоприятный период. Есть указ Президента 169-й, дополнительно идет финансирование, стимулирование работников, которые заняты непосредственно в уходе при коронавирусной инфекции. Финансирование у нас в полном объеме идет – это и на заработную плату, и на приобретение медицинских изделий.

Белорусский союз женщин привёз подарки в брестский интернат-13

В интернате для постояльцев созданы не только комфортные бытовые условия. Также они занимаются рукоделием, играют в настольные игры, получают медицинский уход и психологическую помощь. Всего в Беларуси работает 91 аналогичный дом-интернат.

# Благотворительная акция # общество # Валентина Пух # Николай Шульган # Фотофакт

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