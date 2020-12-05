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Посещают знаковые места Минской области. В Беларуси проходит автопробег «За единую Беларусь»

05 декабря 2020 11:40
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Новости Беларуси. Традиционный для субботы автопробег «За единую Беларусь!» вновь собрал единомышленников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 декабря колонна под государственными флагами отправилась по знаковым местам Минской области.

Посещают знаковые места Минской области. В Беларуси проходит автопробег «За единую Беларусь»-1

Посещают знаковые места Минской области. В Беларуси проходит автопробег «За единую Беларусь»-3

Участники посетят Центр экологического туризма «Станьково», дом-усадьбу «Дзержиново» и урочище «Благовщина», где проходили массовые расстрелы и захоронения узников Тростенецкого концлагеря. Посещение важных исторических мест стало обязательным пунктом в субботних автопробегах.

Посещают знаковые места Минской области. В Беларуси проходит автопробег «За единую Беларусь»-6

Автопробеги «За единую Беларусь!» проходят каждые выходные. За несколько месяцев участники побывали во всех областных центрах и десятках малых городов нашей родины.

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# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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