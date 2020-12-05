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За сутки в Беларуси выявлено 1 896 новых случаев заражения коронавирусом

05 декабря 2020 11:41
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Новости Беларуси. Последние данные от Минздрава Беларуси по заболеваемости. За прошедшие сутки в стране выявлено 1 896 новых случаев COVID-19, выписаны 1 768 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки в Беларуси выявлено 1 896 новых случаев заражения коронавирусом-1

Таким образом, с начала пандемии с положительным тестом зарегистрированы 145 279 человек. Выздоровели 122 339. За минувшие сутки выполнено более 30 тысяч тестирований на COVID, всего же проведено 3 миллиона и почти 400 тысяч исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 198 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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