Лён – культура с характером. Посмотрите, как на Оршанском льнокомбинате изготавливают ткань

Новости Беларуси. На неделе знаковую дату отметил Оршанский льнокомбинат. Вот уже 90 лет предприятие занимается обработкой белорусского северного шелка. А начиналась все с небольшой льночесальной фабрики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня Оршанский льнокомбинат – единственный в Беларуси и один из крупнейших на территории СНГ и Европы производитель льняных тканей. Такую славу он приобрел и благодаря пристальному вниманию со стороны главы государства. Александр Лукашенко не раз лично бывал на комбинате и настаивал на модернизации. Как сейчас работается на текстильном флагмане страны, расскажем в рубрике «Подслушано в цеху».

Человек, далекий от производственных цехов Оршанского льнокомбината, вряд ли смог даже себе представить, что такое хрупкое растение, как лен, обрабатывается на таком огромном и мощном оборудовании. Большинство технологических операций здесь делят между собой льночесальная машина и оператор.

Светлана Николаенко, оператор льночесальной машины Оршанского льнокомбината:

Нам привозят, как говорится, «живой» лен. С льнозавода. Из него мы получаем конфетку. Конечно, работа тяжелая. Легкой работы же нигде нет. Зарплату же не платят за красивые глаза.





Именно из этого цеха начинается долгий путь превращения льна в ткань, которая станет материалом для различных текстильных изделий. Светлана Николаенко на Оршанском льнокомбинате работает без малого 26 лет. Каким было предприятие в начале ее карьеры, говорит, вспоминать не хочет. Этот цех был на модернизации первым. Долго не думала, перешла работать сюда.

Светлана Николаенко:

Оптимизация прошла, как вы видите, у нас все чисто, светло. Все красиво, работать очень приятно стало. Раньше, конечно, было более пыльно. Мы не жалуемся, потому что руководство старается для нас. Сами знаете, какое сейчас в стране тяжелое время, не только в стране, во всем мире. И все же на себе по работе мы этого не почувствовали, потому что у нас не было простоев, зарплату никогда не задерживают.





Лен – культура с характером. Показывает он его еще во время выращивания. Белорусские специалисты уже к этому привыкли. Не дает расслабиться он и при переработке. Несмотря на современность оборудования, без человеческих рук обойтись лен не может. Нет-нет да и нужен за ним глаз специалиста – шутят здесь.

Майя Миронович, оператор ленточной машины Оршанского льнокомбината:

Таких у нас шесть переходов. Из перехода в переход лента у нас каждый раз выравнивается, вычесывается и вытягивается. Моя функция состоит в том, что я хожу, смотрю за лентой, за работой машины, чтобы было чисто, чтобы не было обрывов.

Но на этом все бьюти-процедуры для льна не заканчиваются. В этом пряжеотбельном цеху, который на первый взгляд напоминает кухню с огромными кастрюлями, все еще приводят лен в порядок. На этом этапе, правда, он уже имеет название ровница, здесь происходит ее отбеливание либо, наоборот, покраска.





Алексей Найденов, сменный мастер пряжеотбельного цеха Оршанского льнокомбината:

На самом деле это и есть кастрюля в какой-то степени. Здесь происходят процессы обработки нашей ровницы. При помощи температуры, давления и химикатов мы получаем отбеленную ровницу, которую потом используем. Процесс отбелки нашей ровницы производится в течение пяти с половиной часов. В это время происходит очищение ровницы от всевозможных примесей.

За эти пять часов, пока ровница вариться, здесь не сидят сложа руки. Работы хватает, даже несмотря на современность оборудования.



Алексей Найденов:

На самом деле свободная минута редко выпадает, но бывает. Мы, конечно, разговариваем на какие-то темы. Самая главная тема – естественно, это наша пандемия, которая и нас касается в том числе. И, конечно, обстановка в стране тоже обсуждается у нас. В основном мы к единому мнению приходим, что надо все-таки работать на экономику нашей страны.

И эти слова – это не громкие фразы, сказанные нам. Здесь так думают всем коллективом. Татьяна Сафонова на комбинате с 1993 года. Также переживала все вехи модернизации предприятия, но мысли уйти не было. Даже когда здесь все продувалось ветрами. Кстати, женщина по профессии – ткач. Трудится на осовремененном аналоге древнего ткацкого станка. Конечно, на нем уже совсем другая технология работы, но неизменна осталась функция – обработка льна.

Татьяна Сафонова, ткач ткацкого цеха Оршанского льнокомбината:

Мы выпускаем конкурентоспособную качественную продукцию. И в больших объемах. Раз модернизировался цех, значит, и наша профессия будет востребована.

За время съемки сюжета мы посмотрели всю технологическую цепочку перевоплощения льна в ткань. Переходя из цеха в цех, наивно надеялись, что за следующими дверями будет тишина. Но рев машин сопровождал нас везде на протяжении трех часов. А теперь представьте, каково здесь трудиться ежедневно. Поэтому на комбинате особое отношение со стороны руководства к тем, кто стоит на передовой такой эстетичной для глаза продукции и такого шумного для слуха производства.

Светлана Кручковская, помощник мастера пряжеотбельного цеха Оршанского льнокомбината:

У нас очень хороший соцпакет. Нас комбинат застраховал в «Белгосстрахе». У нас все бесплатно. Путевки бесплатные в санатории и детям, и нам.