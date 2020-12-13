Можно купить, а можно взять место в аренду. Как крупнейший застройщик Минска решает вопросы с паркингами

Новости Беларуси. Вопрос, куда пристроить машину на ночь, волнует жителей всех крупных городов. В Риме и Париже стали популярны небольшие двухместные автомобили, как Smart, которые можно парковать к тротуару перпендикулярно – по два авто на одном машиноместе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Барселоне строят подземные паркинги под кварталами исторической многоэтажной застройки. В Вене просто ограничивают въезд для «чужаков» в определенные районы города.

Все более острой проблема парковки становится и в Минске. Крупнейший застройщик предлагает решение проблемы – простое и удобное, как для собственника машины, так и для всего города. Заторы во дворах – признак мегаполиса. Машины паркуют на зеленой зоне, детских площадках, тротуарах. И не всегда ГАИ может решить проблему.

В Минске зарегистрировано около миллиона машин. А существующие паркинги способны принять разве что треть из них. Современные стандарты – вместительные паркинги для новых районов. Безопасно, а главное цивилизованно. Потому как на детских площадках должны гулять дети, а не стоять машины.

Мы живем в то время, когда мы понимаем, что для экономии пространства нужен паркинг. Плюс хотелось бы, чтобы зимой машина не стояла под снегом. А я пришла и, не чистя ее, завела и уехала. Мы на это готовы, и мы хотим этого. Паркинг – это то, в принципе, что нам нужно. Современные жилые комплексы предоставляют удобные возможности для автомобилистов. Так, например, жилой комплекс «Вивальди» в столичном Уручье. В паркинге четыре этажа и 278 мест. Можно приобрести в собственность или арендовать.

Видеонаблюдение, контроль и круглосуточный дежурный. А это «Маяк Минска», который уже изменил городскую среду. Но бульвар Пикассо – пешеходный. А рядом 4-этажный паркинг и 219 мест. И свободные есть. Было бы желание цивилизованно ставить свой автомобиль на ночь.

В соседних домах (№ 10 и 12 по улице Мстиславца) – паркинг подземный на 96 мест.

Строят и новые объекты, в этом же районе в шаговой доступности. Четыре этажа и 640 мест. Здание практически готово, и этот паркинг будет открыт до Нового года. Итак, около 1000 новых мест. Это значит, что 1000 машин жилого комплекса могут покинуть дворы.

Свободнее станут дворы и комплекса «Парк Челюскинцев». Парковочные места предусмотрены и в самих домах.

В отдельных случаях в паркинг можно попасть на лифте. Достраивается и специальный объект. У комплекса строят 9-этажный паркинг на 999 охраняемых мест.

Комплекс Minsk World – это новый формат жизни, город в городе. Автомобили здесь вообще не должны стоять внутри кварталов – только по периметру. И отдельно стоящие паркинги. Первый, по улице Германовской, работает больше года.

Он предназначен прежде всего для жителей готового квартала «Эмиратс». Девять открытых этажей и 794 машиноместа с автоматизированным доступом, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Паркинги – это и удобство работы. Ими оборудуют и административные здания, тем более когда они располагаются в центре города, где найти место для машины всегда непросто. В бизнес-центре «Капитал Палас» на Октябрьской площади, который уже заселяет первых арендаторов, будет работать закрытый двухэтажный паркинг на 176 автомобилей.

Арендовать места здесь можно будет как с почасовой оплатой, так и на длительный период – например, на месяц. Оставить машину под охраной и без опасения встречи с эвакуатором – такой комфорт оценит каждый автовладелец.

Специалисты говорят, что городской автомобиль используется лишь 5 % времени своего существования, а 95 % – стоит. Инвестор, компания «Дана Астра», вкладывает в инфраструктуру, в том числе и в современные паркинги. Места в них есть, а некоторые стоят полупустые. При этом автовладельцы стремятся поставить машину как можно ближе к квартире, даже если для этого нужно залезть колесами на бордюр.