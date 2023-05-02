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Выпустили почти 2 млн мальков щук! В Мядельском районе прошло зарыбление

02 мая 2023 14:03
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Новости Беларуси. В Мядельском районе выпустили в озера почти 2 миллиона мальков щуки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Выпустили почти 2 млн мальков щук! В Мядельском районе прошло зарыбление-1

В этот раз сотрудники инспекции отправились на Волчино, Вишневское, Княгининское, Кузьмичи, Рудаково, Свирь, Ходосы. Такие мероприятия проводят для увеличения количества особей в водоемах, а также для рыбалки. Кроме того, это помогает сохранить виды, которые находятся под угрозой исчезновения в естественной среде обитания.  

Выпустили почти 2 млн мальков щук! В Мядельском районе прошло зарыбление-4

Кирилл Кондратов, заместитель начальника Мядельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:  
От грузки рыбопосадочного материала до момента выпуска рыбы в сами водоемы сотрудники инспекции осуществляют контроль за всеми проводимыми мероприятиями, чтобы сам рыбопосадочный материал был в хорошем состоянии, а также не были нарушены никакие нормы законодательства, предусматривающие проведение зарыбления.  

Зарыблять водоемы начинают с ранней весны и до поздней осени. Главное, чтобы не было больших колебаний суточных температур, иначе рыба испытает стресс.  

# Человек и животные # общество # Кирилл Кондратов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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