Более 300 тысяч гектаров – в Минской области начали сев озимых культур

Новости Беларуси. Хозяйства Минской области массово приступили к севу озимых культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Под них отвели более 300 тысяч гектаров. 14 из них уже засеяны.

Тем временем намолот в общий каравай продолжает расти. Аграрии области собрали 2 миллиона 100 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность чуть более 44 центнеров с гектара. Отметим, в 2022 году особенно порадовал озимый ячмень, который показал высокую урожайность – свыше 50 центнеров с гектара. Сейчас в центральном регионе убирают гречиху и просо.