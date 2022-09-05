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Более 300 тысяч гектаров – в Минской области начали сев озимых культур

05 сентября 2022 13:58
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Новости Беларуси. Хозяйства Минской области массово приступили к севу озимых культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Под них отвели более 300 тысяч гектаров. 14 из них уже засеяны.  

Более 300 тысяч гектаров – в Минской области начали сев озимых культур-1

Тем временем намолот в общий каравай продолжает расти. Аграрии области собрали 2 миллиона 100 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность чуть более 44 центнеров с гектара. Отметим, в 2022 году особенно порадовал озимый ячмень, который показал высокую урожайность – свыше 50 центнеров с гектара. Сейчас в центральном регионе убирают гречиху и просо.  

# Уборочная кампания # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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