При создании станции «Октябрьская» были найдены бивни мамонта. Как строилось метро в Минске?

На календаре 1970 год. А за окном столица БССР, один из крупнейших промышленных, культурных и научных центров Советского Союза – город Минск.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Института истории Академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:

70-80-е для Минска были временем бурного роста. Минск выплеснулся за ранее начертанные ему границы и начал поглощать окрестные сельские населенные пункты. При этом сложилась весьма интересная ситуация, деревни не сносились, они обрастали вокруг микрорайонами, в итоге появлялись такие очаги частной сельской застройки внутри урбанизированных структур. Продолжала расти и большая минская индустрия. В поселке Шабаны начали создавать ту самую промышленную зону, которая до сих пор в немалой степени формирует неповторимую атмосферу этого района.

Валентин Мазец, ведущий научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук:

На будаўніцтва прамысловых прадпрыемстваў з Беларусі, з усіх саюзных рэспублік прыбывала вялікая колькасць насельніцтва. Пры гэтым прырост пасляваенны таксама быў значным. Прырост дзесьці быў 39 тысяч чалавек штогадова. Калі ўлічыць вось гэта, то ўзнікае праблема з забеспячэннем жыллём. Калі колькасць жыхароў у 1972 годзе дасягнула аднаго мільёна чалавек, вырашылі будаваць тут метро.

Постановление о возведении минской подземки протяженностью в 8,5 километра было принято Советом министров СССР 4 февраля 1977 года. В грандиозной стройке принимали участие ведущие специалисты из Ташкента – одно из самых опытных подразделений метростроителей в Советском Союзе, а также проектировщики из Киева. 3 мая на будущей станции «Парк Челюскинцев» началась разработка котлована, а уже 16 июня была торжественно забита первая свая.

Ирина Омельчук, специалист сектора по идеологической и социальной работе Минского метрополитена:

Когда началось строительство станции «Площадь Победы», свои проблемы были, потому что этот обелиск, который построили в 1954 году, Вечный огонь зажгли только 3 июля 1961 года, он давал свои проблемы. А также жилые дома и река Свислочь, которая рядом проходила. Но довольно быстрыми темпами построили станцию «Площадь Победы». И дальше строят от «Площадь Победы» до «Октябрьской». Река Свислочь на пути. К тому времени еще не были построены кабельные коллекторы, как часто бывает в строительстве, чего-то недоучли. Можно было заморозить грунтовые воды, но это очень дорогостоящее удовольствие. И единственное правильное решение приняли наши метростроители, они форсировали реку Свислочь в район парка Горького, делают оцепные дамбы по 38 метров, прокладывают трубы в диаметре по метру и пропускают Свислочь.

Период строительства метро для советского Минска также стал и временем великих археологических открытий. Подземка подарила белорусской столице немало ценных артефактов. Ирина Омельчук:

Самая богатая станция – «Немига». Когда вбили первую сваю в котлован будущей станции, обнаружили Минское замчище. То, откуда началось строительство, и на два года строители передают археологам эту площадку. Кроме того, на станции «Институт культуры» при строительстве были найдены склады времен ВОВ. Какое-то время, чтобы все это обезопасить, обезвредить, работали саперы. Но самое интересное на станции «Октябрьская», там были найдены бивни мамонта. На станции «Купаловская», когда строили, были найдены 12 золотых монет времен XIX века номиналом по 5 рублей.

Как корабль назовешь, так он и поплывет, гласит народная мудрость. Тогда уж проектировщики минской подземки с именами будущих станций точно не прогадали, хоть и было множество разногласий.

Ирина Омельчук:

Там, где станция «Московская», сейчас станция «Институт культуры». «Центральная» – это «Октябрьская», «Академическая» – «Академия наук», а «Волгоградская» – это «Московская» сейчас. И надо сказать, что должны были еще и девятую станцию построить между «Октябрьской» и «Площадью Ленина» – «Комсомольскую», на пересечении с улицей Комсомольской, где здание КГБ. Но перегоны очень маленькие, пассажиропотока нет, экономически это невыгодно. А пока Москва под аккомпанемент торжественных фанфар проводит легендарную Олимпиаду, Минску не терпится встретить долгожданный день открытия метрополитена. 29 июня, 1984-й, пятница.

Иван Овсяник, машинист-инструктор Минского метрополитена:

Пришли мы на работу раненько, к 8 утра, приняли состав и выехали на станцию, остановились, со мной был машинист-инструктор, потому что опыта было еще мало. Запустили пассажиров, столько пассажиров я первый раз видел, станция была забита полностью, было очень много гостей, градостроители, наше руководство, руководство республики, космонавты наши, Климук. В торжественной обстановке прошел митинг.

Ирина Омельчук:

Первое время в метрополитен спускались люди, смотрели, как в музее. Наблюдали красоту подземных дворцов. И надо сказать, что многие назначали свидания себе уже не наверху, а в метрополитене.