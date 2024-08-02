Как выполняются задачи Президента по реализации инвестпроектов? Ответил председатель правления банка

Столичные инвестпрограммы включают в себя проекты, результаты которых мы будем наблюдать и использовать десятки лет. Дороги, школы, поликлиники, транспорт. А можно ли влиять на наполнение бюджета, гибкость инвесторов и причем тут банки? Об этом и многом другом поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии Олег Козаредов, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Вы заняли пост председателя правления в Белорусском банке развития и реконструкции «Белинвестбанк» два года назад. И назначая вас на эту должность, Президент пообещал жестко спрашивать за реализацию инвестиционных проектов. Удается ли решать поставленные главой государства задачи?
Олег Козаредов, депутат Минского городского Совета депутатов:
Не решить задачи, поставленные главой государства, мы просто не имеем права. На самом деле да, за эти два года «Белинвестбанк» те задачи, которые были поставлены главой государства, правительством, регулятором в лице Национального банка, выполняются. Мы инвестируем, в госпрограммах участвуем, инвестируем в промышленность, в реальный сектор экономики, поддерживаем малое и среднее предпринимательство, женский бизнес, жилищное строительство.
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