Как выполняются задачи Президента по реализации инвестпроектов? Ответил председатель правления банка

Столичные инвестпрограммы включают в себя проекты, результаты которых мы будем наблюдать и использовать десятки лет. Дороги, школы, поликлиники, транспорт. А можно ли влиять на наполнение бюджета, гибкость инвесторов и причем тут банки? Об этом и многом другом поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Олег Козаредов, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Вы заняли пост председателя правления в Белорусском банке развития и реконструкции «Белинвестбанк» два года назад. И назначая вас на эту должность, Президент пообещал жестко спрашивать за реализацию инвестиционных проектов. Удается ли решать поставленные главой государства задачи?