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Как выполняются задачи Президента по реализации инвестпроектов? Ответил председатель правления банка

02 августа 2024 14:09
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Столичные инвестпрограммы включают в себя проекты, результаты которых мы будем наблюдать и использовать десятки лет. Дороги, школы, поликлиники, транспорт. А можно ли влиять на наполнение бюджета, гибкость инвесторов и причем тут банки? Об этом и многом другом поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Олег Козаредов, депутат Минского городского Совета депутатов.

Как выполняются задачи Президента по реализации инвестпроектов? Ответил председатель правления банка-1

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Вы заняли пост председателя правления в Белорусском банке развития и реконструкции «Белинвестбанк» два года назад. И назначая вас на эту должность, Президент пообещал жестко спрашивать за реализацию инвестиционных проектов. Удается ли решать поставленные главой государства задачи?

Как выполняются задачи Президента по реализации инвестпроектов? Ответил председатель правления банка-4

Олег Козаредов, депутат Минского городского Совета депутатов:
Не решить задачи, поставленные главой государства, мы просто не имеем права. На самом деле да, за эти два года «Белинвестбанк» те задачи, которые были поставлены главой государства, правительством, регулятором в лице Национального банка, выполняются. Мы инвестируем, в госпрограммах участвуем, инвестируем в промышленность, в реальный сектор экономики, поддерживаем малое и среднее предпринимательство, женский бизнес, жилищное строительство.

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# Инвестиции # общество # Наталья Надольская

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