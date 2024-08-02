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Импульсивные покупки – какой одежде не место в гардеробе?

02 августа 2024 13:58
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Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда пора выбросить ненужную вещь, но жалко. Тяга к накопительству у некоторых людей переходит границы собственных балконов, гаражей и превращается в большую психологическую проблему, имя которой синдром Плюшкина. О том, где эта тонкая грань между приятным творческим беспорядком в комнате и захламленной квартирой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Брендовая одежда останавливает людей от накопительства или нет?

Импульсивные покупки – какой одежде не место в гардеробе?-1

Ольга Харразова, стилист:
Нет, не останавливает. Есть люди, которые брендовые вещи много покупают. Желательно, конечно, перед походом в магазин иметь список предметов, которые нужно. Прокрутить хотя бы в голове, с чем ты эту вещь оденешь, хотя бы два-три образа. Потому что если импульсивно ты купил две по цене одной вещи, одну вроде бы носишь, а вторая – за компанию ее купил, тебе она не нужна. Поэтому появляется это накопительство в гардеробе. Потом ты открываешь, у тебя высыпается вещей гора. Желательно, конечно, каждый сезон делать чистку, разбор, что ты носишь, что не носишь, тебе не надо.

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# Одежда # общество

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