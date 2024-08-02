Как распределяется бюджет Минска и могут ли на это повлиять обычные люди?

Столичные инвестпрограммы включают в себя проекты, результаты которых мы будем наблюдать и использовать десятки лет. Дороги, школы, поликлиники, транспорт. А можно ли влиять на наполнение бюджета, гибкость инвесторов и причем тут банки? Об этом и многом другом поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Олег Козаредов, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

По какому принципу распределяются бюджетные средства? Кто решает, куда направить деньги в первую очередь, куда во вторую, а что может вообще подождать?

Олег Козаредов, депутат Минского городского Совета депутатов:

Есть те задачи и цели, они каждодневные, обязательные расходы бюджета. Это и оплата работникам бюджетных организаций, и содержание имущества коммунального, это транспорт, жилье. Комплекс тех услуг, которые окружают нас каждый день, и, может быть, мы не замечаем, что на это нужны деньги и серьезные средства, которые тратятся из бюджета. Поэтому аккумулируются все необходимые расходы, которые происходят на систематической основе. Плюс, безусловно, очень важным компонентом при формировании бюджета является развитие. Структура бюджета предусматривает определенную долю для развития. Если на практике смотреть, то и бюджет 2023 года, и уже 2024-го, который утвержден, предполагает, что практически каждый пятый рубль бюджета направляется на инвестиции, то есть на развитие города.

Олег Козаредов:

Соответственно, чтобы правильно определить, какие направления приоритетные, какие важны, какие критически важны, нужна экспертиза, компетенция, опыт и понимание. Поэтому инициатива, конечно же, исходит от профильных подразделений, отделов управлений Мингорисполкома. Аккумулируется это все в главном финансовом управлении Мингорисполкома и, соответственно, выносится на рассмотрение профильных комиссий при Мингорсовете. После этого обсуждается уже непосредственно на общей сессии Минского городского совета депутатов и утверждается бюджет. Наталья Надольская:

А могут ли граждане напрямую влиять на распределение бюджета? И какую роль в этом играют депутаты?