Первая женщина – доктор медицины Российской империи была родом из Чаусов. История Варвары Кашеваровой-Рудневой

Музей в Чаусах – мастхэв для туристов. Шедевр краснокирпичного стиля. Здание 1902 года постройки, былое уездное казначейство, рассказали в программе «Путевка BY». Девять залов, как главы из биографии, расскажут историю чаусской земли и познакомят с главными достопримечательностями.

Интересна и геральдика. В 1634-м Чаусам было даровано Магдебургское право и первый герб – Святой Мартин на коне, который олицетворял отважного защитника. Когда Чаусы вошли в Российскую империю, Екатерина II даровала второй герб – скрещенная сабля и меч, обрамленная лавровым венком в честь победы Петра I под деревней Лесной. Вверху сиял двуглавый орел как символ административного подчинения.