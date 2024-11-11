Первая женщина – доктор медицины Российской империи была родом из Чаусов. История Варвары Кашеваровой-Рудневой
Музей в Чаусах – мастхэв для туристов. Шедевр краснокирпичного стиля. Здание 1902 года постройки, былое уездное казначейство, рассказали в программе «Путевка BY». Девять залов, как главы из биографии, расскажут историю чаусской земли и познакомят с главными достопримечательностями.
Интересна и геральдика. В 1634-м Чаусам было даровано Магдебургское право и первый герб – Святой Мартин на коне, который олицетворял отважного защитника. Когда Чаусы вошли в Российскую империю, Екатерина II даровала второй герб – скрещенная сабля и меч, обрамленная лавровым венком в честь победы Петра I под деревней Лесной. Вверху сиял двуглавый орел как символ административного подчинения.
Отдельная глава – известные земляки. Среди них – Варвара Александровна Кашеварова-Руднева, которая жила в XIX веке. Эта женщина – белорусский Ломоносов. Тяга к знаниям была столько велика, что наперекор приемным родителям она отправилась пешком в Санкт-Петербург. По дороге заболела и попала в больницу, но не сдалась на пути к мечте.
Инна Казакова, директор Чаусского районного историко-краеведческого музея:
В то время, чтобы учиться, нужно было разрешение родителей либо мужа. Девушка была очень красивой, с большой косой. Она приглянулась купцу Кашеварову. После свадьбы все пошло не так, семейный скандал, после этого она попадает в больницу и назад к нему она уже не возвращается, но купец сдержал свое обещание, он дает ей разрешение посещать курсы бабок-повитух, в последствии определилось ее место в медицине – это гинекология. Вольной слушательницей она посещает Санкт-Петербургскую академию. Едет практиковать среди женщин-мусульманок. После этого возвращается в стены академии и блестяще защищает диплом. Мужчины, которые не хотели видеть ее в стенах академии, выносят ее на руках под аплодисменты других. Это была первая женщина – доктор медицины Российской империи.
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