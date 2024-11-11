Дмитрий Жук расскажет о профессии и приготовит картошку от Президента – «Рецепт настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Спасибо, что приехали!
Дмитрий Жук, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:
А как же, столько раз звали!
Александр Осенко:
Сегодня у нас будет бульба Первого. А секретный ингредиент в колбасу добавлять будем?
Дмитрий Жук:
Обязательно.
Александр Осенко:
Все-таки вы сын знаменитого белорусского писателя.
Дмитрий Жук:
Когда кто-то из одноклассников сказал учительнице, она была так расстроена.
Александр Осенко:
То есть вы физик и лирик?
Дмитрий Жук:
Я посмотрел и сказал: нет, точные науки не для меня.
Александр Осенко:
Что повлияло на выбор профессии?
Дмитрий Жук:
Моей учительской зарплаты не хватало содержать семью.
Александр Осенко:
Как я и обещал.
Дмитрий Жук:
Физуха?
Александр Осенко:
Физуха, да, чтобы согреться.
Александр Осенко:
Ваш проект – это еще и личное.
Дмитрий Жук:
В Вискулях был подписан акт капитуляции в холодной войне.
Александр Осенко:
Газета или цифра?
Дмитрий Жук:
Вначале было что?
Александр Осенко:
Слово.
Дмитрий Жук:
Вот это для меня главное.
Александр Осенко:
Вы стоите на раздаче.
Дмитрий Жук:
Ребята, к столу!