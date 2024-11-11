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Дмитрий Жук расскажет о профессии и приготовит картошку от Президента – «Рецепт настоящего белоруса»

11 ноября 2024 14:23
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Дмитрий Жук расскажет о профессии и приготовит картошку от Президента – «Рецепт настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Спасибо, что приехали!

Дмитрий Жук, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:
А как же, столько раз звали!

Дмитрий Жук расскажет о профессии и приготовит картошку от Президента – «Рецепт настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Сегодня у нас будет бульба Первого. А секретный ингредиент в колбасу добавлять будем?

Дмитрий Жук:
Обязательно.

Александр Осенко:
Все-таки вы сын знаменитого белорусского писателя.

Дмитрий Жук:
Когда кто-то из одноклассников сказал учительнице, она была так расстроена.

Александр Осенко:
То есть вы физик и лирик?

Дмитрий Жук:
Я посмотрел и сказал: нет, точные науки не для меня.

Александр Осенко:
Что повлияло на выбор профессии?

Дмитрий Жук:
Моей учительской зарплаты не хватало содержать семью.

Дмитрий Жук расскажет о профессии и приготовит картошку от Президента – «Рецепт настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Как я и обещал.

Дмитрий Жук:
Физуха?

Александр Осенко:
Физуха, да, чтобы согреться. 

Дмитрий Жук расскажет о профессии и приготовит картошку от Президента – «Рецепт настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Ваш проект – это еще и личное.

Дмитрий Жук:
В Вискулях был подписан акт капитуляции в холодной войне.

Александр Осенко:
Газета или цифра?

Дмитрий Жук:
Вначале было что?

Александр Осенко:
Слово.

Дмитрий Жук:
Вот это для меня главное.

Дмитрий Жук расскажет о профессии и приготовит картошку от Президента – «Рецепт настоящего белоруса»-10

Александр Осенко:
Вы стоите на раздаче.

Дмитрий Жук:
Ребята, к столу!

# Дмитрий Жук # Александр Осенко

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