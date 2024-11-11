Дмитрий Жук расскажет о профессии и приготовит картошку от Президента – «Рецепт настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Дмитрий Жук, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности: А как же, столько раз звали!

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Спасибо, что приехали!

Александр Осенко:

Сегодня у нас будет бульба Первого. А секретный ингредиент в колбасу добавлять будем?

Дмитрий Жук:

Обязательно.

Александр Осенко:

Все-таки вы сын знаменитого белорусского писателя.

Дмитрий Жук:

Когда кто-то из одноклассников сказал учительнице, она была так расстроена.

Александр Осенко:

То есть вы физик и лирик?

Дмитрий Жук:

Я посмотрел и сказал: нет, точные науки не для меня.

Александр Осенко:

Что повлияло на выбор профессии?

Дмитрий Жук:

Моей учительской зарплаты не хватало содержать семью.