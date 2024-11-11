Здесь можно посмотреть, как жили радимичи. Побывали в музее под открытым небом в Чаусском районе

Место силы каждого белоруса! Ныряем в глубину седых веков и отправляемся в агрогородок Радомля. На памятнике археологии застыло раннее средневековье, рассказали в программе «Путевка BY». Издавна в междуречье Десны и Днепра жили наши предки – славянское племя радимичей. Занимались земледелием и собирательством, охотой и рыболовством. Были славными гончарами, кузнецами, ткачихами. Чтили законы любви и добра. Отважно защищали свой род.

Алеся Далецкая, заведующая отделом традиционного искусства и ремесел Чаусского районного центра культуры и досуга:

Существует гипотеза, что племя радимичей начало осваивать свою территорию именно с современного агрогородка Радомля. Сам древний Радомль являлся центром племени радимичей. Проходило очень много исследований, находились и каменные ядра, и лепные куски горшков. Выяснилось, что здесь люди начали селиться еще 1,5 тысячи лет тому назад. Радим и Вятка – это два брата, которые шли от ляхов. Радим осадил свой род на Соже, на его притоках. Вятка пошел дальше, на Оку, там вятичи образовались. Отличительная черта радимичей – семилучевые височные кольца, которые цеплялись на очелье, различные крестовики, змеевики.