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«Не прожигай свою жизнь!» – акция МЧС проходит в Минской области

11 ноября 2024 14:21
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«Не прожигай свою жизнь!» В фокусе внимания сотрудников МЧС Минской области пожароопасная ситуация. Спасатели проводят рейды и мероприятия, направленные на минимизацию несчастных случаев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Смолевичском районе профилактические маршруты пролегли через населенные пункты Заболотского, Пекалинского и Озерицко-Слободского сельсоветов. Особое внимание – соблюдению правил эксплуатации печного отопления. Ведь в осенне-зимний период именно эти обогревательные приборы часто становятся причиной трагедий. Напомнили спасатели и про установку пожарных извещателей. Статистика доказывает, что эти приборы спасли не одну жизнь. 

«Не прожигай свою жизнь!» – акция МЧС проходит в Минской области-2

Над дверью на расстоянии где-то 15 сантиметров от потолка устанавливайте извещатель, и он будет отлично работать.

«Не прожигай свою жизнь!» – акция МЧС проходит в Минской области-4

Сергей Тарасевич, заместитель начальника Смолевичского районного отдела по ЧС:
На территории Республики Беларусь проводится республиканская акция «Не прожигай свою жизнь». В ходе этой акции мы обследуем жилые дома с упором на одноквартирные блокированные жилые дома. Посещаем в приоритете категорированных граждан. Это одиноких, одиноко проживающих граждан, инвалидов, многодетных семей. Семей, дети которых находятся в социально опасном положении, а также граждан, злоупотребляющих спиртными напитками. 

Как правило, именно человеческий фактор остается основной причиной возгораний. С начала года только в Смолевичском районе произошло 85 пожаров, в которых погибли 5 человек. 

# МЧС Беларуси

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