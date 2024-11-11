«Не прожигай свою жизнь!» – акция МЧС проходит в Минской области

«Не прожигай свою жизнь!» В фокусе внимания сотрудников МЧС Минской области пожароопасная ситуация. Спасатели проводят рейды и мероприятия, направленные на минимизацию несчастных случаев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Смолевичском районе профилактические маршруты пролегли через населенные пункты Заболотского, Пекалинского и Озерицко-Слободского сельсоветов. Особое внимание – соблюдению правил эксплуатации печного отопления. Ведь в осенне-зимний период именно эти обогревательные приборы часто становятся причиной трагедий. Напомнили спасатели и про установку пожарных извещателей. Статистика доказывает, что эти приборы спасли не одну жизнь.