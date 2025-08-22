Какие достопримечательности посетить в Борисовском районе – рассказал эксперт

В Минской области успешно развивается спортивная отрасль. Растет количество физкультурно-оздоровительных объектов, открываются новые секции и кружки. Все больше молодежи вовлекается в здоровый образ жизни. Достойные условия для занятия спортом создаются и в сельской местности. На что делают ставку в Борисовском районе, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Инфраструктура Борисова постоянно пополняется новыми объектами. В том числе недавно открылся районный туристический информационный центр, где можно познакомиться со спортивной мощностью района, узнать, где находятся интересные достопримечательности, какие агроусадьбы работают. А специалисты центра составят индивидуальный маршрут. Также разработан уникальный путеводитель-брошюра. Можно самостоятельно выбрать интересующие объекты и добавить их в список с галочкой «был».

Алексей Боровицкий, директор Туристического информационного центра Борисовского района:

Туристические информационные центры, в том числе и Борисовского района, открыты для того, чтобы турист мог получить полную достоверную информацию о том, где можно в Борисове отдохнуть, переночевать, что посмотреть, где поесть даже. Когда к нам придет гость города, получит информацию о том, какие музеи можно посетить, галереи, как они работают. В какие агроусадьбы можно заселиться, какие у нас гостиницы, где у нас кафе, как работают заведения, которые он может посетить.

Мы ему поможем составить маршрут туристического путешествия, как индивидуально или он может воспользоваться уже готовым. Борисов знаменит в основном, переправой Наполеона, где погибло очень много представителей великой армии. Поэтому обязательно надо посетить Брилевское поле, мемориал в Студенке. Конечно, у нас много памятников Великой Отечественной войне – памятник Павлу Раку и его экипажу. «Борисов-Арена» – обязательно к просмотру. Это современное здание, на данный момент это один из лучших футбольных стадионов страны.