Заморозки до -5 и дожди – вот какой будет погода в Беларуси в начале мая

В начале рабочих будней в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью от +1 до +7. При прояснениях ожидаются заморозки от 0 до -3. Наиболее холодной может стать ночь на 6 мая, когда под влиянием частного антициклона заморозки охватят большую часть страны. Местами они достигнут -5 градусов.

Дневная температура в основном будет находиться в пределах от +8 до +15. Во второй половине недели, по предварительному прогнозу, в холодной воздушной массе над Беларусью ожидается формирование высотного циклона. Это приведет к увеличению осадков в дневные часы и сохранению пониженного температурного режима.