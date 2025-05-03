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Заморозки до -5 и дожди – вот какой будет погода в Беларуси в начале мая

03 мая 2025 16:45
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе в программе «Плюс-минус».

Заморозки до -5 и дожди – вот какой будет погода в Беларуси в начале мая-2

В начале рабочих будней в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью от +1 до +7. При прояснениях ожидаются заморозки от 0 до -3. Наиболее холодной может стать ночь на 6 мая, когда под влиянием частного антициклона заморозки охватят большую часть страны. Местами они достигнут -5 градусов.

Дневная температура в основном будет находиться в пределах от +8 до +15. Во второй половине недели, по предварительному прогнозу, в холодной воздушной массе над Беларусью ожидается формирование высотного циклона. Это приведет к увеличению осадков в дневные часы и сохранению пониженного температурного режима.

Заморозки до -5 и дожди – вот какой будет погода в Беларуси в начале мая-4

По северной половине страны вновь может пройти мокрый снег. Температура воздуха ночью в основном прогнозируется от +1 до +5. При прояснениях заморозки от 0 до -3. Днем от +4 до +11. В юго-восточных районах до +12…+15.

Подробнее о погоде на неделю по областям Беларуси.

Заморозки до -5 и дожди – вот какой будет погода в Беларуси в начале мая-6
Заморозки до -5 и дожди – вот какой будет погода в Беларуси в начале мая-7
Заморозки до -5 и дожди – вот какой будет погода в Беларуси в начале мая-8
Заморозки до -5 и дожди – вот какой будет погода в Беларуси в начале мая-9
Заморозки до -5 и дожди – вот какой будет погода в Беларуси в начале мая-10
Заморозки до -5 и дожди – вот какой будет погода в Беларуси в начале мая-11
# Погода # Погода в Беларуси

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