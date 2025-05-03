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Как держат строй в небе? Узнали, что запланировано на воздушную часть парада

03 мая 2025 16:28
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16 июля 1944 года. Минск лежит в руинах, но на бывшем ипподроме уже проходит первый в истории Беларуси военный парад. Нестройные ряды регулярных войск, 30 тысяч партизан в поношенной форме с трофейным оружием. Среди почетных участников – легендарный козел Малыш, удостоенный идти в первой шеренге за верную службу в партизанском отряде. Это был парад-манифест. Беларусь, растерзанная фашистским гнетом, не сломилась, не покорилась врагу. Выстояла.

80 лет спустя на этих же улицах рождается новая история. Современные парады Победы уже не импровизированное шествие, а оточенный механизм памяти, где каждое движение, каждый элемент пропитаны уважением к тем, кто шагал здесь первыми. Тогда было важно просто выжить и победить. Сегодня – сохранить правду и передать ее будущим поколениям.

Каким будет парад к 80-летию Великой Победы? Приоткрываем завесу тайны в специальном репортаже СТВ.

Как держат строй в небе? Узнали, что запланировано на воздушную часть парада-2

За эффектным пролетом авиации месяцы напряженной подготовки. Самое сложное – собрать в единый строй все воздушные суда, которые до этого тренировались по отдельности. Причем часть самолетов взлетают с аэродрома «Мачулищи», а российские Су-30СМ берут высоту из Барановичей. Представьте, интервал между группами всего 30 секунд! А ведь у каждой своя скорость. От 60 км/ч у флагоносцев до 500 км/ч у истребителей. Высший пилотаж демонстрируют небесные асы.

Как держат строй в небе? Узнали, что запланировано на воздушную часть парада-4

Александр Беляев, командир 50-й смешанной авиабазы:
Это тоже накладывает определенную сложность. Только четкий расчет штурманской службы управления авиации, отличная подготовка летного состава. Ни для кого не секрет, что в параде принимают участие только летчики первого класса, летчики-снайпера, поэтому весь летный состав опытный. Поэтому только хорошая подготовка и четкий расчет.

# День Победы # Военная авиация # Вооруженные силы Республики Беларусь

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