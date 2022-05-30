«Из этой четвёрки остались только моя невестка и его друг». Что рассказали родители погибших в трагедии на Немиге?
Новости Беларуси. В Минске сегодня, 30 мая, вспоминают жертв трагедии на Немиге. В истории суверенной Беларуси это одна из самых печальных страниц. 30 мая 1999 года в результате давки в подземном переходе погибли 53 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Петр Новаковский, отец погибшей:
Это вот дочка наша Алечка. Ей было 16. Здесь этот «Манго-Манго» хотели посмотреть. Она три песни послушала, долго не была здесь. Но судьба распорядилась так.
Светлана Рябоконь, мама погибшего:
У меня сын был сотрудник милиции. Он говорит: «Мама, я хочу посмотреть этот концерт». Я говорю: «Ну, вы идите, смотрите, а после концерта приходите домой». Он был с женой, другом и с друга женой. Ну, вот из этой четверки остались только моя невестка и его друг.