«Из этой четвёрки остались только моя невестка и его друг». Что рассказали родители погибших в трагедии на Немиге?

Новости Беларуси. В Минске сегодня, 30 мая, вспоминают жертв трагедии на Немиге. В истории суверенной Беларуси это одна из самых печальных страниц. 30 мая 1999 года в результате давки в подземном переходе погибли 53 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 года трагедии на Немиге. Родственники и неравнодушные несут цветы к мемориалу в Минске. Подробнее.

Петр Новаковский, отец погибшей:

Это вот дочка наша Алечка. Ей было 16. Здесь этот «Манго-Манго» хотели посмотреть. Она три песни послушала, долго не была здесь. Но судьба распорядилась так.