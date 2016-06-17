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Переподготовка медицинских кадров в БелМАПО: найти причину зоболевания, вернуть здоровье, улучшить качество жизни

17 июня 2016 09:24
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В жизни каждого человека с самого момента рождения у кого-то в меньшей степени, у кого-то – в большей присутствует врач.

Найти причину заболевания, вернуть здоровье или улучшить качество жизни. Знаете ли вы профессию, где ответственность была бы большей?

Врач – это больше, чем профессия. Врач – это призвание. Но тем не менее одного желания помогать людям здесь не достаточно. Огромный багаж знаний и желание постоянно учиться, умение видеть и признавать свои ошибки – это те качества, без которых ни один врач не станет по-настоящему высококлассным специалистом. Именно поэтому, люди, посвятившие себя этой профессии, в буквальном смысле обязаны учиться всю жизнь.

В Беларуси переподготовкой медицинских кадров занимается Белорусская академия медицинского последипломного образования.

# общество # Медицина # Фотофакт # Образование # Алексей Чуканов # Марьян Пристром

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