Переподготовка медицинских кадров в БелМАПО: найти причину зоболевания, вернуть здоровье, улучшить качество жизни

В жизни каждого человека с самого момента рождения у кого-то в меньшей степени, у кого-то – в большей присутствует врач.

Найти причину заболевания, вернуть здоровье или улучшить качество жизни. Знаете ли вы профессию, где ответственность была бы большей?

Врач – это больше, чем профессия. Врач – это призвание. Но тем не менее одного желания помогать людям здесь не достаточно. Огромный багаж знаний и желание постоянно учиться, умение видеть и признавать свои ошибки – это те качества, без которых ни один врач не станет по-настоящему высококлассным специалистом. Именно поэтому, люди, посвятившие себя этой профессии, в буквальном смысле обязаны учиться всю жизнь.

В Беларуси переподготовкой медицинских кадров занимается Белорусская академия медицинского последипломного образования.