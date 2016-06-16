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Невозможно припарковаться возле своего дома в Минске: как решить проблему?

16 июня 2016 12:43
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Парковочные места – они как девушки: чуть зазевался и лучшие уже заняты. Героям этого сюжета зевать не приходится, потому что припарковаться около своего дома для них сродни поиску смысла жизни.

Время, о котором предупреждали градостроители, пришло: лимит для парковки автомобилей в столичных дворах себя исчерпал. В Минске зарегистрировано более 800 тысяч автомобилей. Дальше ожидается только рост количества железных коней. Гаражами и стоянками обеспечена лишь половина четырехколесного поголовья.

Алексей Ясинский:
Ситуация у нас по улице Бобруйской 19 следующая. У нас невозможно припарковаться. К нам постоянно приезжают посторонние автомобили. Я приезжаю вечером с работы и не могу припарковаться, потому что все парковочные места заняты. Что  нам делать, я до сих пор не знаю.

# общество # Паркинг # Алексей Ясинский

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