Водитель трамвая в Витебске – делегат пятого ВНС: «Очень волнует, чтобы у нас был хороший транспорт, дороги»

Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета — делегат пятого Всебелорусского народного собрания. Жанна Кокшинцева – в 18 лет стала водителем трамвая и столько же лет не изменяет профессии. В городе старейшая в Беларуси трамвайная сеть. Женщина шутит: по жизни она старается быть столь же прямой, как рельсы, и энергичной, как электроэнергия идущая по проводам.

Она отучилась на швею, но ровным строчкам на одежде отдала предпочтение ровным рельсам на дороге. 18 лет Жанна управляет трамваем и ни разу не пыталась сесть за руль автомобиля. Шутит: лучше ее алого вагончика пока ничего не придумали.

Жанна Кокшинцева, водитель трамвая Витебского трамвайно-троллейбусного управления, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Техника наша, белорусская. Конечно, нравится на нем ездить: пассажиры довольны, и мы сами, работники, тоже довольны.

Больше двухсот километров – общий маршрут трамваев по городу. Свыше 50 километров – протяженность путей. Сотни «стрелок», которые переводит, в том числе и Жанна, в прямом смысле. Женщина прямая и честная во всем. Потому и была делегирована от коллектива на Всебелорусское народное собрание.

Жанна Кокшинцева, водитель трамвая Витебского трамвайно-троллейбусного управления, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Очень волнует, чтобы у нас был транспорт – хороший качественный транспорт, дороги.

Вадим Березин, заместитель начальника трамвайного ДЭПО по эксплуатации Витебского трамвайно-троллейбусного управления:

Хотелось бы затронуть на данном форуме снижение стоимости электроэнергии для городских электрических транспортных перевозчиков, обновление подвижного состава, обновление материально-технической базы и все социальные вопросы в комплексе.

Вопросов у делегата много. И услышать ответы на них она надеется на народном вече. Там же узнать о развитии транспортных артерий страны. Ведь движение вперед – это жизнь. Кому как не профессиональному водителю это знать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.