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С идеями по повышению прибыли сельхозпредприятий выступит на ВНС делегат Минской области Николай Радоман

16 июня 2016 14:08
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Новости Беларуси. Делегаты от Минской области на пятое Всебелорусское народное собрание готовят свои предложения по улучшению уровня жизни. Советы касаются всех сфер: образования, медицины, промышленности.

Свой вклад в планирование следующих пяти лет социального, экономического и культурного развития Беларуси сделает и Николай Радоман, председатель сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Снов». Он выступает за повышение прибыли сельского хозяйства за счет снижения затрат на производство.

По мнению делегата, этого можно достичь путем диверсификации: аграрные предприятия должны стать более самостоятельными и по-максимуму обеспечивать свои потребности собственными силами. Эффективность такой работы доказана на практике: агрокомбинат «Снов» на протяжении многих лет находится в числе лучших не только области, но и страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Николай Радоман # Пяты Усебеларускі народны сход

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