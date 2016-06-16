С идеями по повышению прибыли сельхозпредприятий выступит на ВНС делегат Минской области Николай Радоман

Новости Беларуси. Делегаты от Минской области на пятое Всебелорусское народное собрание готовят свои предложения по улучшению уровня жизни. Советы касаются всех сфер: образования, медицины, промышленности.

Свой вклад в планирование следующих пяти лет социального, экономического и культурного развития Беларуси сделает и Николай Радоман, председатель сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Снов». Он выступает за повышение прибыли сельского хозяйства за счет снижения затрат на производство.

По мнению делегата, этого можно достичь путем диверсификации: аграрные предприятия должны стать более самостоятельными и по-максимуму обеспечивать свои потребности собственными силами. Эффективность такой работы доказана на практике: агрокомбинат «Снов» на протяжении многих лет находится в числе лучших не только области, но и страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.