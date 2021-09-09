Глава Военпрома на заседании ОДКБ: мы открыты для совместной работы и для создания совместных продуктов

Новости Беларуси. В Минске завершила работу 19-я встреча Межгосударственной комиссии ОДКБ с участием руководителей всех национальных частей. По словам вице-премьера Российской Федерации, повестка дня была насыщенной. На встрече подвели итоги работы за предыдущий год, а также наметили план работы на предстоящий период, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам вице-премьера России, страны-участники настроены продолжать сотрудничество в области интеграции. 9 сентября был подписан ряд важных документов по этой теме. Также прозвучал вопрос о коллективной безопасности. Государства-участники намерены дополнительно оснастить Коллективные силы оперативного реагирования современными образцами вооружения и техники. Это связано в том числе с ситуацией в Центральной Азии. ​Страны ОДКБ в связи с ситуацией в Центральной Азии хотят дополнительно оснастить КСОР современным вооружением

Кроме того, комиссия обсудила создание военно-технического форума. Образно говоря, это будет выставка средств обеспечения безопасности, в которой примут участие предприятия оборонно-промышленных комплексов всех государств ОДКБ.