Глава Военпрома на заседании ОДКБ: мы открыты для совместной работы и для создания совместных продуктов
Новости Беларуси. В Минске завершила работу 19-я встреча Межгосударственной комиссии ОДКБ с участием руководителей всех национальных частей. По словам вице-премьера Российской Федерации, повестка дня была насыщенной. На встрече подвели итоги работы за предыдущий год, а также наметили план работы на предстоящий период, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам вице-премьера России, страны-участники настроены продолжать сотрудничество в области интеграции. 9 сентября был подписан ряд важных документов по этой теме. Также прозвучал вопрос о коллективной безопасности. Государства-участники намерены дополнительно оснастить Коллективные силы оперативного реагирования современными образцами вооружения и техники. Это связано в том числе с ситуацией в Центральной Азии.
Страны ОДКБ в связи с ситуацией в Центральной Азии хотят дополнительно оснастить КСОР современным вооружением
Кроме того, комиссия обсудила создание военно-технического форума. Образно говоря, это будет выставка средств обеспечения безопасности, в которой примут участие предприятия оборонно-промышленных комплексов всех государств ОДКБ.
Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:
По понятным причинам у разных стран – участниц ОДКБ разный потенциал военно-технического сотрудничества. На сегодняшний момент одна из ключевых целей, которые мы преследуем, – создание совместного продукта, используя компетенции и ВТС, которые есть у стран – участниц ОДКБ. На сегодняшний момент, в частности, оборонный сектор экономики Республики Беларусь предлагает к услугам и кооперации все предприятия, которые обладают лицензией Госкомвоенпрома, а у нас таких более 150. Мы открыты для совместной работы и для создания совместных продуктов.