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Роман Головченко: Беларусь намерена развивать сотрудничество с Россией в атомной энергетике

09 сентября 2021 17:54
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Новости Беларуси. Беларусь намерена развивать сотрудничество с Россией в атомной энергетике. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко: Беларусь намерена развивать сотрудничество с Россией в атомной энергетике-1

Премьер-министр Беларуси отметил, что по поручению главы государства белорусские специалисты совместно с российскими коллегами сформировали перечень перспективных направлений сотрудничества в области атомной энергетики. Туда вошли такие важные сферы, как развитие экологического мониторинга, ядерной медицины, создание совместного центра ядерных научных исследований на базе НАН Беларуси. Перечень не окончательный.

Роман Головченко: Беларусь намерена развивать сотрудничество с Россией в атомной энергетике-4

Особое внимание с нашей стороны будет направлено на взаимодействие при эксплуатации объектов ядерной энергетики, обеспечении ядерной и радиационной безопасности, аварийной готовности, а также обращении с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.

# Международное сотрудничество # общество # Роман Головченко # Алексей Лихачев # Фотофакт

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