Роман Головченко: Беларусь намерена развивать сотрудничество с Россией в атомной энергетике

Новости Беларуси. Беларусь намерена развивать сотрудничество с Россией в атомной энергетике. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Беларуси отметил, что по поручению главы государства белорусские специалисты совместно с российскими коллегами сформировали перечень перспективных направлений сотрудничества в области атомной энергетики. Туда вошли такие важные сферы, как развитие экологического мониторинга, ядерной медицины, создание совместного центра ядерных научных исследований на базе НАН Беларуси. Перечень не окончательный.