Лукашенко о дорожных картах: мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали

Новости Беларуси. Все внимание информационных служб 9 сентября приковано к Москве. Именно там проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Не секрет, что нынешняя встреча знаковая для обеих стран. На повестке у президентов 28 союзных программ, которые специалисты двух стран готовили на протяжении трех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы готовы обсудить уже на последней стадии 28 программ. Это очень много. Это основные крупные темы и направления нашего сотрудничества, чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне рассмотреть их. Если они принимают, то на Высшем госсовете, как мы договаривались с вами (может быть, в конце октября), примем окончательно эти программы. Это будет прорыв. Прорыв во многих сферах. Это не тайна. Мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали.