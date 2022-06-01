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Эта смена направлена на развитие талантов. На открытие летнего сезона в «Лидере» пришёл Владимир Кухарев

01 июня 2022 15:11
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Новости Беларуси. В Минском городском образовательно-оздоровительном центре «Лидер» торжественно стартовала летняя кампания. В церемонии открытия принял участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кухарев: «Постарались, чтобы в каждом лагере была изюминка, чтобы дети достойно провели оздоровление». Подробнее.

Эта смена направлена на развитие талантов. На открытие летнего сезона в «Лидере» пришёл Владимир Кухарев-1

Ребят ждала насыщенная программа: концерт, многочисленные интерактивные площадки, мастер-классы, квесты. Они были посвящены теме детской безопасности. В 2022 году оздоровительный центр примет пять смен по 200 человек в возрасте от 6 до 17 лет. Также на его территории находится палаточный городок. Он рассчитан на 30 ребят и будет действовать на протяжении девяти смен. Все они уже заполнены.

Эта смена направлена на развитие талантов. На открытие летнего сезона в «Лидере» пришёл Владимир Кухарев-3

Ангелина Варакович:
Я в «Лидере» отдыхаю уже второй раз. Здесь мне нравятся мероприятия, хороший подбор вожатых, распределение отрядов, также условия проживания.

Эта смена направлена на развитие талантов. На открытие летнего сезона в «Лидере» пришёл Владимир Кухарев-5

Максим Гусаревич:
Я уже не первый раз. Мне очень понравились вожатые, конкурсы, которые они придумывают.

Эта смена направлена на развитие талантов. На открытие летнего сезона в «Лидере» пришёл Владимир Кухарев-7

Елена Подлубная, директор Минского городского образовательно-оздоровительного центра «Лидер»:
Эта смена у нас больше направлена на развитие познавательной активности и талантов. Называется она «Лето + Настроение = Радуга талантов!» Предусмотрены патриотические смены. В любом случае все смены будут направлены на то, чтобы привлечь ребят в каникулярное время к внеклассным мероприятиям.

Эта смена направлена на развитие талантов. На открытие летнего сезона в «Лидере» пришёл Владимир Кухарев-9

Всего же за лето планируют оздоровить около 68 тысяч юных минчан, в том числе 38 тысяч – в лагерях с круглосуточным пребыванием.

# Детские лагеря в Беларуси # Владимир Кухарев

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