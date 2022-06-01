Эта смена направлена на развитие талантов. На открытие летнего сезона в «Лидере» пришёл Владимир Кухарев

Новости Беларуси. В Минском городском образовательно-оздоровительном центре «Лидер» торжественно стартовала летняя кампания. В церемонии открытия принял участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Кухарев: «Постарались, чтобы в каждом лагере была изюминка, чтобы дети достойно провели оздоровление». Подробнее.

Ребят ждала насыщенная программа: концерт, многочисленные интерактивные площадки, мастер-классы, квесты. Они были посвящены теме детской безопасности. В 2022 году оздоровительный центр примет пять смен по 200 человек в возрасте от 6 до 17 лет. Также на его территории находится палаточный городок. Он рассчитан на 30 ребят и будет действовать на протяжении девяти смен. Все они уже заполнены.

Ангелина Варакович:

Я в «Лидере» отдыхаю уже второй раз. Здесь мне нравятся мероприятия, хороший подбор вожатых, распределение отрядов, также условия проживания.

Максим Гусаревич:

Я уже не первый раз. Мне очень понравились вожатые, конкурсы, которые они придумывают.

Елена Подлубная, директор Минского городского образовательно-оздоровительного центра «Лидер»:

Эта смена у нас больше направлена на развитие познавательной активности и талантов. Называется она «Лето + Настроение = Радуга талантов!» Предусмотрены патриотические смены. В любом случае все смены будут направлены на то, чтобы привлечь ребят в каникулярное время к внеклассным мероприятиям.