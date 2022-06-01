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«Говорят, я довольно неплохо смотрюсь». Соцработникам в Смолевичах выдали электросамокаты

01 июня 2022 14:46
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Новости Беларуси. В Смолевичском районе соцработники освоили новый вид транспорта. В территориальный центр закупили электросамокаты, а также более двух десятков велосипедов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это стало возможно благодаря реализации гуманитарной программы «Помощь дойдет до каждого». Благодаря техническому пополнению попасть к своим подопечным соцработники смогут еще оперативнее.

Подробнее в сюжете Юлии Минич.

«Говорят, я довольно неплохо смотрюсь». Соцработникам в Смолевичах выдали электросамокаты -1

Юлия Минич, корреспондент:
Помощь доедет до каждого. А на новых электросамокатах еще и быстрее. Благодаря такому двухколесному транспорту социальные работники успевают не только выполнить необходимые заявки, но и внепланово навестить других подопечных.

«Говорят, я довольно неплохо смотрюсь». Соцработникам в Смолевичах выдали электросамокаты -3

Галина Павловна Соломенко соцработником стала по велению сердца и вот уже два года дарит тепло и заботу своим подопечным. А с появлением в территориальном центре электросамокатов можно успеть намного больше. На новом транспорте женщина освоилась довольно быстро, а на хорошей дороге может даже погонять.

«Говорят, я довольно неплохо смотрюсь». Соцработникам в Смолевичах выдали электросамокаты -5

Галина Соломенко, социальный работник Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения:
Мне 55 лет будет через месяц. И знаете что, говорят, я довольно неплохо смотрюсь. Здесь у нас тормоз, здесь – рычажок. Очень удобно: сразу нажимаем и легонечко едем. Скорость регулируется этим рычажком. С помощью этой кнопочки фары включаются. Зеленая кнопочка – подается сигнал.

Подробности в видеоматериале.

# Социальная помощь # Юлия Минич

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