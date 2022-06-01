«Говорят, я довольно неплохо смотрюсь». Соцработникам в Смолевичах выдали электросамокаты

Новости Беларуси. В Смолевичском районе соцработники освоили новый вид транспорта. В территориальный центр закупили электросамокаты, а также более двух десятков велосипедов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это стало возможно благодаря реализации гуманитарной программы «Помощь дойдет до каждого». Благодаря техническому пополнению попасть к своим подопечным соцработники смогут еще оперативнее. Подробнее в сюжете Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Помощь доедет до каждого. А на новых электросамокатах еще и быстрее. Благодаря такому двухколесному транспорту социальные работники успевают не только выполнить необходимые заявки, но и внепланово навестить других подопечных.

Галина Павловна Соломенко соцработником стала по велению сердца и вот уже два года дарит тепло и заботу своим подопечным. А с появлением в территориальном центре электросамокатов можно успеть намного больше. На новом транспорте женщина освоилась довольно быстро, а на хорошей дороге может даже погонять.