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Лукашенко и гендиректор «Роскосмоса» провели телефонный разговор

22 марта 2024 10:32
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Телефонный разговор Президента Беларуси с главой корпорации «Роскосмос» состоялся утром 22 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко и гендиректор «Роскосмоса» провели телефонный разговор-1

Юрий Борисов проинформировал Александра Лукашенко о причинах нештатной ситуации, произошедшей накануне на стартовой площадке космодрома Байконур. Заключение государственной комиссии будет готово уже сегодня, но глава «Роскосмоса» уверил, что все недостатки устранены в соответствии с регламентом. И все пройдет штатно.

Лукашенко и гендиректор «Роскосмоса» провели телефонный разговор-4

Напомним, резервный день пуска корабля «Союз МС-25» назначен на 23 марта. Старт запланирован на 15:36 по минскому времени. В составе основного экипажа белоруска Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Их дублеры – наша Анастасия Ленкова, Иван Вагнер и Дональд Петтит.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Юрий Борисов

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