Лукашенко и гендиректор «Роскосмоса» провели телефонный разговор

Телефонный разговор Президента Беларуси с главой корпорации «Роскосмос» состоялся утром 22 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Телефонный разговор Президента Беларуси с главой корпорации «Роскосмос» состоялся утром 22 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий Борисов проинформировал Александра Лукашенко о причинах нештатной ситуации, произошедшей накануне на стартовой площадке космодрома Байконур. Заключение государственной комиссии будет готово уже сегодня, но глава «Роскосмоса» уверил, что все недостатки устранены в соответствии с регламентом. И все пройдет штатно.
Напомним, резервный день пуска корабля «Союз МС-25» назначен на 23 марта. Старт запланирован на 15:36 по минскому времени. В составе основного экипажа белоруска Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Их дублеры – наша Анастасия Ленкова, Иван Вагнер и Дональд Петтит.