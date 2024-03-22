Лукашенко и гендиректор «Роскосмоса» провели телефонный разговор

Телефонный разговор Президента Беларуси с главой корпорации «Роскосмос» состоялся утром 22 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Борисов проинформировал Александра Лукашенко о причинах нештатной ситуации, произошедшей накануне на стартовой площадке космодрома Байконур. Заключение государственной комиссии будет готово уже сегодня, но глава «Роскосмоса» уверил, что все недостатки устранены в соответствии с регламентом. И все пройдет штатно.