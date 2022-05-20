Перцов о Дне белорусской письменности: «Работы уже идут вовсю, но времени не так много»

Новости Беларуси. Столица Дня белорусской письменности Добруш готовится к встрече гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На новых площадках, которые создают к празднику, побывал министр информации Владимир Перцов.
Новости Беларуси. Столица Дня белорусской письменности Добруш готовится к встрече гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На новых площадках, которые создают к празднику, побывал министр информации Владимир Перцов.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
День белорусской письменности будет проходить так же, как он и был все предыдущие годы. И в пандемийные годы он проходил на достаточно высоком уровне. И в этом году столица Дня белорусской письменности – Добруш. Работы уже идут вовсю, но времени не так много. Три летних месяца, по сути, до первых выходных сентября, когда мы здесь будем праздновать, когда здесь будут проходить основные праздничные, концертные мероприятия.
День белорусской письменности в Добруше состоится 4 сентября. Министр заверил: несмотря на внешние санкции, праздник в 2022 году пройдет, как всегда, на высоком уровне. Сейчас идет разработка логотипа к событию и составление списка гостей, в том числе и зарубежных.
Главным событием станет открытие памятника Шамякину. В Добруше готовятся ко Дню белорусской письменности – читайте далее.