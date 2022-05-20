Перцов о Дне белорусской письменности: «Работы уже идут вовсю, но времени не так много»

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

День белорусской письменности будет проходить так же, как он и был все предыдущие годы. И в пандемийные годы он проходил на достаточно высоком уровне. И в этом году столица Дня белорусской письменности – Добруш. Работы уже идут вовсю, но времени не так много. Три летних месяца, по сути, до первых выходных сентября, когда мы здесь будем праздновать, когда здесь будут проходить основные праздничные, концертные мероприятия.