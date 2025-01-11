У государства нет необходимости создавать продукт самостоятельно, это дорого – экономический эксперт

Юлия Абухович, экономический эксперт:

Невозможно сегодня государству, да и нет такой необходимости, создавать продукт самостоятельно. Это дорого. Если мы вспомним, допустим, те же производители микросхем, то сегодня есть три крупнейших предприятия, которые являются поставщиками для всего мира – и это нормально. Поэтому как раз-таки импортозамещение выгодно. Импортозамещение, построенное на строительстве, на налаживании именно промышленной кооперации, построение сложных технологических цепочек, – это возможность развиваться всем государствам, которые включены в эту цепочку. Да любую технику, если мы раскрутим, можно смело сказать: она не сделана ни в Германии, ни в Китае, она сделана в мире.

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