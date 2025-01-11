Наталья Кочанова встретилась с активом Белорусского союза женщин в Минске

Сохранить мир и спокойствие в Беларуси, видеть и решать каждую проблему, касающуюся семьи и детей, при этом быть всегда рядом. Такая задача сегодня стоит перед Белорусским союзом женщин. Об этом заявила председатель Совета Республики на встрече с активом БСЖ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова отметила государственную важность инициатив Союза, направленных в том числе на сохранение женского здоровья, высокого статуса института семьи. БСЖ является самой массовой женской организацией страны и объединяет более 170 тысяч представительниц разных профессий и интересов.

Кристина Трофимчик, председатель Ивьевской районной организации Белорусского союза женщин:

Здесь собрались единомышленники. Люди, у которых одинаковые цели, одинаковые задачи, одинаковые взгляды. Все мы, женщины, конечно, за единение, все мы за мир, благополучие.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

У женщин всегда главный вывод и главное напутствие – это сохранение традиционных семейных ценностей, сохранение семьи, работа с детьми, работа с женщинами. Мы так делали всегда и будем делать впредь. У нас 11 января впервые собрался актив, у нас собрались председатели всех районных организаций Белорусского союза женщин, объединенных организаций – порядка 230 человек. Мы хотим подвести итоги прошлого года и сверить планы на год будущий, он важный. 2025 год – Год благоустройства, поэтому тоже будет масса мероприятий, которые будут с этим связаны.