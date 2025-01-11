Бренд МТЗ узнаваем – заместитель гендиректора Тракторного завода

Игорь Позняк, СТВ: Наш знаменитый кормилец уверенно себя чувствует и в экстремальных заездах, и вальсируя под музыку Рахманинова в окружении десятков телекамер, и под палящим африканским солнцем, помогая местным жителям в битве за урожай. Но каким красавцем наш BELARUS оказался на мировом санкционном бездорожье! Да, это самая мирная в мире машина, но на мировой санкционной войне это современное, технологичное, высокоточное оружие. Нет, не массового поражения, а надежной защиты. И за таким «Беларусом» – как за каменной стеной.

Игорь Земцов, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ»:

Бренд узнаваем, это довольно серьезный труд проделан. И да, конечно, наш трактор надежный, ремонтопригодный, а это очень важно в сельском хозяйстве. Наши конкуренты, они бы и мечтали, чтобы где-то, может быть, мы и не производили, и наши рынки захватить, и, конечно, это выгодно им – понятное дело. Но мы, как показал опыт, время, выстояли. Мы держим какие-то рынки определенные свои. Если мы уйдем оттуда, моментально заполняются конкуренты, поэтому именно сейчас гибридная война идет именно за технологии, за чертежными досками, за производством.

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