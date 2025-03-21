Предприятия ЖКХ Минской области переводятся на работу в режиме протапливания

Весна пришла: синоптики прогнозируют значительное потепление. В связи с этим системы теплоснабжения предприятий ЖКХ Минской области переводятся на работу в режиме протапливания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это значит, что тепло в квартиры жителей региона будет поступать, но температура радиаторов станет ниже. В ЖКХ также отмечают, что при несоответствии температуры наружного воздуха в жилом помещении социальному стандарту, а это ниже 18 градусов, потребителям необходимо обращаться в эксплуатирующую организацию жилищно-коммунального хозяйства через службу 115.