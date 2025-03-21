150 тысяч кустарников высадят в Минске! Узнали план по озеленению столицы в 2025-м

В Год благоустройства Минск заиграет еще более яркими красками! В столице планируют высадить около 20 тысяч деревьев и 150 тысяч кустарников. Эскизы цветочных композиций разрабатывали с июля 2024 года. Ландшафтные дизайнеры сделали выбор в пользу не только красивых, но и стойких к перепадам температур растений.

Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

В первую очередь мы выполняем посадки вдоль минской кольцевой автомобильной дороги. Это кустарники, устойчивые к антропогенной нагрузке, к солению в зимний период с применением противогололедных реагентов. Из кустарников мы высаживаем спиреи различных видов и сортов. Дерен, можжевельники, розу морщинистую и так далее. Из деревьев преобладает порода ясень, она наиболее устойчивая к этим нагрузкам. И ели.

И уже примерно в конце апреля-начале мая на улицах города появятся первые пестрые однолетние цветы и малые архитектурные формы. Они украсят основные магистрали города: проспект Победителей, Дзержинского, Притыцкого, улицу Орловскую и другие.

Екатерина Короткина:

Многолетников мы планируем высадить около 100 тысяч. Из многолетников преподают злаки различные – это вейники, мискантусы, овсяница. Из красиво цветущих многолетних растений это гейхеры, очитки, дербенник, иволистник, котовник. Около 50 видов многолетних растений. Что касается однолетних, преобладает у нас бегония вечно цветущая различного окраса, петунья и ее разновидность – сурфиния.