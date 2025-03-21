Лукашенко поздравил зарубежных коллег с праздником Навруз

Праздник, символизирующий наступление весны и нового года по астрономическому солнечному календарю, отмечают жители ряда дружественных нам государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С Наврузом лидеров Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана поздравил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что этот праздник является символом возрождения природы и нового этапа жизненного пути, веры в лучшее будущее. Глава государства выразил уверенность, что доброжелательные отношения, сложившиеся между Беларусью и этими странами, будут способствовать дальнейшему расширению двусторонних связей во всех областях на благо народов. Александр Лукашенко пожелал зарубежным лидерам крепкого здоровья и успешной реализации планов, а жителям этих стран – мира и благополучия.