Пенсии и стаж. Что и для кого изменилось

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник управления регулирования пенсионных отношений Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь – Елена Гоморова. Какие нововведения появились для многодетных матерей? Елена Гоморова, начальник управления регулирования пенсионных отношений Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Целый блок вопросов в указе посвящен пенсионному обеспечению многодетных матерей. Прежде всего, это включение в стаж периода ухода за малолетними детьми, его продолжительность увеличивается с 9 до 12 лет. Допустим, мама родила четверых детей с перерывом в три года. По сегодняшнему законодательству мы засчитываем стаж только 9 лет, указ нам позволил засчитывать еще плюс три года, в течение которого мама воспитывала ребенка и осуществляла уход. Самое важное является то, что вот это нововведение затрагивает не только женщин, которые будут выходить на пенсию, но в том числе и тех, которым мы уже назначили пенсию до 1 января 2021 года. Для того, чтобы реализовать вот это право на включение в стаж времени ухода продолжительностью не более 12 лет, женщина должна обратиться в пенсионный орган с документами, подтверждающими рождение детей и их воспитанию до трехлетнего возраста. Это первое нововведение в отношении многодетных матерей.

Еще одно из нововведений является то, что для женщин, родивших четверых детей и воспитавших их до восьмилетнего возраста, снижена продолжительность требуемого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту до 10 лет. Сегодня, согласно законодательству, по общим правилам для того, чтобы получить трудовую пенсию, гражданин должен отработать не менее 17 лет 6 месяцев и этот стаж увеличивается ежегодно на 6 месяцев, к 2025 году требуемый стаж 20 лет. Понятно, что мама, родившая четверых детей, отдавала воспитанию большую продолжительность времени, дети выросли, и она не могла в полную силу работать, чтобы заработать стаж вот такой продолжительности – 20 лет. Поэтому для женщин, которые родили четырех детей и воспитали их до 8-летнего возраста, снижено требование к страховому стажу до 10 лет. Есть ли какие-то льготы по ежемесячным выплатам? Елена Гоморова:

У нас в государстве предусмотрена государственная адресная социальная помощь, назначается ежемесячное социальное пособие. Указом для многодетных семей, воспитывающих трех и более детей, предусматривается ежемесячное социальное пособие, и критерий нуждаемости увеличен со 100 до 115% бюджета прожиточного минимума. Плюс по сегодняшнему законодательству это пособие выплачивается не более шести месяцев, для этой категории населения продолжительность увеличена до года, т. е. до 12 месяцев. С учетом того, что увеличивается критерий нуждаемости, соответственно, будет увеличен и размер вот этого ежемесячного пособия. При этом по нашим расчетам дополнительно получат вот это ежемесячное социальное пособие около шести тысяч семей.