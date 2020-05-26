Пенсии и стаж. Что и для кого изменилось

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник управления регулирования пенсионных отношений Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь – Елена Гоморова.
Какие нововведения появились для многодетных матерей?
Елена Гоморова, начальник управления регулирования пенсионных отношений Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Целый блок вопросов в указе посвящен пенсионному обеспечению многодетных матерей. Прежде всего, это включение в стаж периода ухода за малолетними детьми, его продолжительность увеличивается с 9 до 12 лет. Допустим, мама родила четверых детей с перерывом в три года. По сегодняшнему законодательству мы засчитываем стаж только 9 лет, указ нам позволил засчитывать еще плюс три года, в течение которого мама воспитывала ребенка и осуществляла уход. Самое важное является то, что вот это нововведение затрагивает не только женщин, которые будут выходить на пенсию, но в том числе и тех, которым мы уже назначили пенсию до 1 января 2021 года. Для того, чтобы реализовать вот это право на включение в стаж времени ухода продолжительностью не более 12 лет, женщина должна обратиться в пенсионный орган с документами, подтверждающими рождение детей и их воспитанию до трехлетнего возраста. Это первое нововведение в отношении многодетных матерей.
Еще одно из нововведений является то, что для женщин, родивших четверых детей и воспитавших их до восьмилетнего возраста, снижена продолжительность требуемого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту до 10 лет. Сегодня, согласно законодательству, по общим правилам для того, чтобы получить трудовую пенсию, гражданин должен отработать не менее 17 лет 6 месяцев и этот стаж увеличивается ежегодно на 6 месяцев, к 2025 году требуемый стаж 20 лет. Понятно, что мама, родившая четверых детей, отдавала воспитанию большую продолжительность времени, дети выросли, и она не могла в полную силу работать, чтобы заработать стаж вот такой продолжительности – 20 лет. Поэтому для женщин, которые родили четырех детей и воспитали их до 8-летнего возраста, снижено требование к страховому стажу до 10 лет.
Есть ли какие-то льготы по ежемесячным выплатам?
Елена Гоморова:
У нас в государстве предусмотрена государственная адресная социальная помощь, назначается ежемесячное социальное пособие. Указом для многодетных семей, воспитывающих трех и более детей, предусматривается ежемесячное социальное пособие, и критерий нуждаемости увеличен со 100 до 115% бюджета прожиточного минимума. Плюс по сегодняшнему законодательству это пособие выплачивается не более шести месяцев, для этой категории населения продолжительность увеличена до года, т. е. до 12 месяцев. С учетом того, что увеличивается критерий нуждаемости, соответственно, будет увеличен и размер вот этого ежемесячного пособия. При этом по нашим расчетам дополнительно получат вот это ежемесячное социальное пособие около шести тысяч семей.
Указ коснулся и людей с инвалидностью, а также родителей детей-инвалидов с тяжелой степенью утраты здоровья. Поясните, пожалуйста.
Елена Гоморова:
Относительно того, чтобы получить трудовую пенсию, необходимо работать продолжительное количество времени. К сожалению, бывают случаи, когда человек получает тяжелое заболевание и не может выработать необходимый стаж. Указ предусматривает снижение требований к страховому стажу для инвалидов первой и второй группы, которые продолжительный период, не менее 10 лет, находились на инвалидности. Требование к страховому стажу снижается на 6 месяцев за каждый год нахождения на инвалидности. Условно, мужчина, который находился на инвалидности первой и второй группы 10 лет, ему продолжительность страхового стажа будет снижена на 5 лет.
Еще немаловажную категорию затрагивает указ, – это родители детей-инвалидов. К сожалению, тоже складываются так обстоятельства, что в молодой семье появляется больной ребенок. Этому ребенку потом устанавливается первая группа инвалидности, мама неотрывно осуществляет за ним уход и она не может заработать себе трудовую пенсию, выйти на рынок труда, полноценно работая, поэтому ей назначается социальная пенсия. Указом предусматривается увеличение социальной пенсии для родителей таких детей-инвалидов, которые продолжительный период – более 20 лет осуществляли уход за этими детьми. Размер социальной пенсии будет составлять 130% бюджета прожиточного минимума пенсионера, и этот размер на сегодняшний день приближен к размеру минимальной трудовой пенсии по возрасту.
Что касается непрерывного стажа, у некоторых людей с этим проблемы. Как указ поможет таким людям?
Елена Гоморова:
Мы ведем речь о страховом стаже. В силу ряда обстоятельств люди не могут заработать такой стаж, но при этом они получают социальную пенсию в таком размере, в котором получают лица, которые вообще не работали или работали непродолжительный период. Для таких лиц, которые имеют страховой стаж не менее 10 лет, им будет назначаться вместо социальной трудовая пенсия при неполном страховом стаже, при этом размер будет варьироваться от 73% бюджета прожиточного минимума пенсионера за 10 лет страхового стажа до 100% бюджета прожиточного минимума за 19 лет страхового стажа.
Когда все эти изменения вступят в силу?
Елена Гоморова:
Изменения, которые касаются адресной социальной помощи, о том пособии, о котором мы говорили для многодетных семей, вступят в силу с 1 сентября этого года. Что касается других нововведений, они вступают в силу с января 2021 года.