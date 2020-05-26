Исследования в области биоразлагаемых материалов и упаковки проведут белорусские учёные

Новости Беларуси. Какие технологии получения биоразлагаемых материалов и упаковки на их основе наиболее перспективны? Какие из них экологически и экономически целесообразнее? Ответы на эти вопросы предстоит найти белорусским ученым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планы по поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее последующей заменой на экологически безопасную приняли еще в начале 2020 года. Эту работу координирует Минприроды.