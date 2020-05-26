Участвовал в подготовке плана по покушению на Вильгельма Кубе. Рассказываем четыре истории героев ВОВ

На этих полках, кажется, разместилась вся война. В музее боевой славы Центрального района более 40 свидетелей подвигов. О свинцовых 40-ых здесь молчат фотокарточки, ордена, погоны героя Советского Союза Николая Ивановича Обедняка и китель генерала-майора Юрия Борисовича Пономарева. Его принесла невестка, чтобы не забывали, какой ценой далась Победа.

Тамара Пономарева, родственница ветерана Великой Отечественной войны:

Нашли такой музей, чтобы люди знали, каким он был, прошел всю войну, потом окончил академию в Москве в 51-м году, и когда его перевели в Беларусь, он работал начальником штаба тыла.

Роман Зинченко, руководитель музея боевой славы, студент исторического факультета БГУ:

Вот даже фуражка, но она повседневная, все эти экспонаты ценные. Первая награда была медаль «За отвагу». Получил он ее за боевой подвиг, а потом уже в 44-м его нашла медаль «За оборону Москвы», потому что он был участником битвы за Москву, всегда на передовой, на линии фронта.

Горят на кителе Пономарева и две Красные Звезды. Дело отваги и чести генерал-майор продолжил и после выхода в запас. Прививал молодежи патриотический дух, увековечивал память павших воинов и старался сохранить их могилы.

Роман Зинченко:

Он занимался вопросами подвига Матросова и прототипов подвига Матросова, тех, кто бросал свое тело на амбразуру, закрывал огонь врага. Также он сделал большую работу по увековечиванию памяти летчиков, которые совершили воздушный таран. Он был знаком с летчиком, героем Советского Союза Борисом Ковзаном, который совершил 4 тарана и остался жив.

Среди тех, кто вел воздушные бои, Сергей Матвеевич Рябиков. На счету летчика-бомбардировщика были самые сложные операции. Уже в 1941 году за огромное количество удачных вылетов его наградили Орденом Красного Знамени. Ему удалось сделать воздушный таран на зенитные орудия фашистов в 1943 году, а вот за оборону Сталинграда награда так и не нашла своего героя.

Роман Зинченко:

В 44-м году после гибели он был представлен к медали за оборону Сталинграда, но ему ее не вручили, к сожалению. Теперь мы занимаемся вопросом, как эту награду и документы на нее вручить как память родственникам. Дети войны и работники тыла – отдельная глава. О тихих героях в музее ведут расследования. Так, от звонка до звонка на моторостроительном заводе имени Фрунзе трудились родители Галины Поиграенок. Всего один раз за неделю отпускали переночевать, за опоздание грозила тюрьма.

Галина Поиграенок, родственница труженика тыла в годы Великой Отечественной войны:

Очень тяжело, кушать нечего, у меня отец умер в 62 года. Мы жили в заводском доме. И я заметила, что все мужчины, которые ушли на пенсию, все почему-то умерли одновременно. Мы играли в эти медали, нас 3 дочери было. Тут видно, что эта медалька весит, «За доблестный труд». Поэтому я говорю: «Давай, всех восстанавливать, кто в тылу работал, тоже вносил большой вклад».

В военном альбоме и прадед активиста Романа Зинченко – Дмитрий Федорович Чуприс. Уроженец Логойщины первый боевой опыт получил еще в годы советско-финской войны. В годы Великой Отечественной был начальником помощника штаба, выполнял секретные задания от разведки Красной Армии в партизанском отряде и это далеко не весь список заслуг капитана.

Роман Зинченко:

Он участвовал в подготовке плана по покушению на гауляйтера Беларуси Вильгельма Кубе. После успешной операции ему был вручен первый орден «Орден Отечественной войны II степени». После этой операции он был переведен в партизанскую бригаду «Штурмовая», в которой воевал до освобождения Беларуси. После этого он уже был направлен в действующую армию на фронт.