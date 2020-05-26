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Участвовал в подготовке плана по покушению на Вильгельма Кубе. Рассказываем четыре истории героев ВОВ

26 мая 2020 09:33
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На этих полках, кажется, разместилась вся война. В музее боевой славы Центрального района более 40 свидетелей подвигов. О свинцовых 40-ых здесь молчат фотокарточки, ордена, погоны героя Советского Союза Николая Ивановича Обедняка и китель генерала-майора Юрия Борисовича Пономарева. Его принесла невестка, чтобы не забывали, какой ценой далась Победа.

Участвовал в подготовке плана по покушению на Вильгельма Кубе. Рассказываем четыре истории героев ВОВ-1

Тамара Пономарева, родственница ветерана Великой Отечественной войны:
Нашли такой музей, чтобы люди знали, каким он был, прошел всю войну, потом окончил академию в Москве в 51-м году, и когда его перевели в Беларусь, он работал начальником штаба тыла.  

Участвовал в подготовке плана по покушению на Вильгельма Кубе. Рассказываем четыре истории героев ВОВ-4

Роман Зинченко, руководитель музея боевой славы, студент исторического факультета БГУ:
Вот даже фуражка, но она повседневная, все эти экспонаты ценные. Первая награда была медаль «За отвагу».  Получил он ее за боевой подвиг, а потом уже в 44-м его нашла медаль «За оборону Москвы», потому что он был участником битвы за Москву, всегда на передовой, на линии фронта.

Участвовал в подготовке плана по покушению на Вильгельма Кубе. Рассказываем четыре истории героев ВОВ-7

Горят на кителе Пономарева и две Красные Звезды. Дело отваги и чести генерал-майор продолжил и после выхода в запас. Прививал молодежи патриотический дух, увековечивал память павших воинов и старался сохранить их могилы.

Участвовал в подготовке плана по покушению на Вильгельма Кубе. Рассказываем четыре истории героев ВОВ-10

Роман Зинченко:
Он занимался вопросами подвига Матросова и прототипов подвига Матросова, тех, кто бросал свое тело на амбразуру, закрывал огонь врага. Также он сделал большую работу по увековечиванию памяти летчиков, которые совершили воздушный таран. Он был знаком с летчиком, героем Советского Союза Борисом Ковзаном, который совершил 4 тарана и остался жив.

Участвовал в подготовке плана по покушению на Вильгельма Кубе. Рассказываем четыре истории героев ВОВ-13

Среди тех, кто вел воздушные бои, Сергей Матвеевич Рябиков. На счету летчика-бомбардировщика были самые сложные операции. Уже в 1941 году за огромное количество удачных вылетов его наградили Орденом Красного Знамени. Ему удалось сделать воздушный таран на зенитные орудия фашистов в 1943 году, а вот за оборону Сталинграда награда так и не нашла своего героя.  

Участвовал в подготовке плана по покушению на Вильгельма Кубе. Рассказываем четыре истории героев ВОВ-16

Роман Зинченко:
В 44-м году после гибели он был представлен к медали за оборону Сталинграда, но ему ее не вручили, к сожалению. Теперь мы занимаемся вопросом, как эту награду и документы на нее вручить как память родственникам.

Дети войны и работники тыла – отдельная глава. О тихих героях в музее ведут расследования. Так, от звонка до звонка на моторостроительном заводе имени Фрунзе трудились родители Галины Поиграенок. Всего один раз за неделю отпускали переночевать, за опоздание грозила тюрьма.

Участвовал в подготовке плана по покушению на Вильгельма Кубе. Рассказываем четыре истории героев ВОВ-19

Галина Поиграенок, родственница труженика тыла в годы Великой Отечественной войны:
Очень тяжело, кушать нечего, у меня отец умер в 62 года. Мы жили в заводском доме. И я заметила, что все мужчины, которые ушли на пенсию, все почему-то умерли одновременно. Мы играли в эти медали, нас 3 дочери было. Тут видно, что эта медалька весит, «За доблестный труд». Поэтому я говорю: «Давай, всех восстанавливать, кто в тылу работал, тоже вносил большой вклад».

Участвовал в подготовке плана по покушению на Вильгельма Кубе. Рассказываем четыре истории героев ВОВ-22

В военном альбоме и прадед активиста Романа Зинченко – Дмитрий Федорович Чуприс. Уроженец Логойщины первый боевой опыт получил еще в годы советско-финской войны. В годы Великой Отечественной был начальником помощника штаба, выполнял секретные задания от разведки Красной Армии в партизанском отряде и это далеко не весь список заслуг капитана.

Участвовал в подготовке плана по покушению на Вильгельма Кубе. Рассказываем четыре истории героев ВОВ-25

Роман Зинченко:
Он участвовал в подготовке плана по покушению на гауляйтера Беларуси Вильгельма Кубе. После успешной операции ему был вручен первый орден «Орден Отечественной войны II степени». После этой операции он был переведен в партизанскую бригаду «Штурмовая», в которой воевал до освобождения Беларуси. После этого он уже был направлен в действующую армию на фронт.

Участвовал в подготовке плана по покушению на Вильгельма Кубе. Рассказываем четыре истории героев ВОВ-28

Музею боевой славы всего год. И если вы живете в Центральном районе и вам есть, что рассказать, не молчите, чтобы помнили.

# Великая Отечественная война # общество # Тамара Пономарева # Роман Зинченко # Галина Поиграенок # Анастасия Макеева # Фотофакт # История

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