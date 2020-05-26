Как правильно сеять горох?

Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:

Горох пришел к нам со Средиземноморья. Самые большие площади гороха были в Древнем Китае, где он олицетворялся с богатством и радостью. Китайцы носили горошины в карманах, таким образом поднимали свое благосостояние.

Горох – это очень ценная белковая культура, в нем содержится 17 аминокислот, 7 из которых незаменимые. Помимо этого, там большое содержание фолиевой кислоты, витамина С и сахара в том числе. Мы покажем, как правильно высевать горох.

Для того, чтобы получились хорошие урожаи, необходимо подготовить лунки глубиной около 10 см на расстоянии друг от друга порядка 15 см.

Затем взять наши горошины и ручным способом помещать их в землю, на расстоянии между семенами 5-10 см.

После того, как вы просеяли целый ряд горохом, необходимо уплотнить землю и закрыть.