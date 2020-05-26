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Как правильно сеять горох?

26 мая 2020 09:51
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Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:
Горох пришел к нам со Средиземноморья. Самые большие площади гороха были в Древнем Китае, где он олицетворялся с богатством и радостью. Китайцы носили горошины в карманах, таким образом поднимали свое благосостояние.  

Как правильно сеять горох?-1

Горох – это очень ценная белковая культура, в нем содержится 17 аминокислот, 7 из которых незаменимые. Помимо этого, там большое содержание фолиевой кислоты, витамина С и сахара в том числе. Мы покажем, как правильно высевать горох.

Как правильно сеять горох?-4

Для того, чтобы получились хорошие урожаи, необходимо подготовить лунки глубиной около 10 см на расстоянии друг от друга порядка 15 см.

Как правильно сеять горох?-7

Затем взять наши горошины и ручным способом помещать их в землю, на расстоянии между семенами 5-10 см.

Как правильно сеять горох?-10

После того, как вы просеяли целый ряд горохом, необходимо уплотнить землю и закрыть.

Как правильно сеять горох?-13

Горох – это холодоустойчивая культура. Весенние посевы можно начинать в середине апреля и высевать до середины июня. Таким образом, вы получите регулярный урожай зеленого горошка на своем огороде не только летом, но и осенью. 

# Растения и цветы # общество # Анна Пашкевич # Фотофакт # Полезные советы

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